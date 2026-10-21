Единственный такой на Полтавщине: чем особенный Кременчугский университет, атакованный Россией (фото)

По данным местных пабликов, травмирована женщина, дежурившая в корпусе универа

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В ночь на среду, 21 октября, под российский удар попал Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского. Возник пожар на верхнем этаже, вылетели окна.

"Телеграф" рассказывает о Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. Он является единственным классическим университетом Полтавской области.

Россия атаковала университет в Кременчуге — что известно

По данным ГСЧС, в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса. По предварительным данным, в ходе российской атаки травмированы два человека. В городе также пострадала 16-летняя девушка.

Огонь охватил верхний этаж. Фото: t.me/h_kremenchug

Враг попал в учебный корпус. Фото: t.me/h_kremenchug

Кременчугский национальный университет — история и современность

В университете учатся более 4000 студентов. История университета началась в далеком 1921 году. Тогда в Кременчуге открыли высшие педагогические курсы, где преподавали на украинском. Это было первое заведение высшего образования в городе.

КрНУ имени Михаила Остроградского. Фото: Википедия

В 2007 году заведению присвоили имя Михаила Остроградского – его первого ректора. В августе 2009 года университет стал первым классическим университетом Полтавщины, а 21 августа 2010 указом президента Украины получил национальный статус.

Мозаика на здании университета. Фото: Группа КрНУ в Facebook

Среди приоритетных направлений университета электромеханические системы и автоматизация, энергетика, электрические машины и аппараты. Здесь исследуют новейшие материалы и нанотехнологии, энерго- и ресурсосбережение, информационные системы и математическое моделирование. Есть также направления, связанные с горноводством, машиностроением и транспортом.

Университет готовит специалистов и для других отраслей: экологической биотехнологии и безопасности, землеустройства и кадастра, экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и бухгалтерского учета. Сейчас его ректором является Денис Загирняк.

Известные выпускники КрНУ имени Михаила Остроградского

В заведении учился Николай Мельник — известный лётчик-испытатель, принимавший участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он совершал опасные вертолетные полеты над разрушенным четвертым энергоблоком для выполнения работ по ликвидации последствий катастрофы.

Также КрНУ закончила Анна Касьянова — украинская легкоатлетка, специализирующаяся на семиборье. Спортсменка представляла Украину на международных соревнованиях, в частности, Олимпийских играх.

Еще одним выпускником Кременчугского национального университета является украинский бизнесмен и альпинист Игорь Кушнир. Много лет он возглавлял компанию "Киевгорстрой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия регулярно атакует Кременчуг. Враг бьет по городу с начала полномасштабной войны.