Единственный такой на Полтавщине: чем особенный Кременчугский университет, атакованный Россией (фото)
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По данным местных пабликов, травмирована женщина, дежурившая в корпусе универа
В ночь на среду, 21 октября, под российский удар попал Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского. Возник пожар на верхнем этаже, вылетели окна.
"Телеграф" рассказывает о Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. Он является единственным классическим университетом Полтавской области.
Россия атаковала университет в Кременчуге — что известно
По данным ГСЧС, в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса. По предварительным данным, в ходе российской атаки травмированы два человека. В городе также пострадала 16-летняя девушка.
Кременчугский национальный университет — история и современность
В университете учатся более 4000 студентов. История университета началась в далеком 1921 году. Тогда в Кременчуге открыли высшие педагогические курсы, где преподавали на украинском. Это было первое заведение высшего образования в городе.
В 2007 году заведению присвоили имя Михаила Остроградского – его первого ректора. В августе 2009 года университет стал первым классическим университетом Полтавщины, а 21 августа 2010 указом президента Украины получил национальный статус.
Среди приоритетных направлений университета электромеханические системы и автоматизация, энергетика, электрические машины и аппараты. Здесь исследуют новейшие материалы и нанотехнологии, энерго- и ресурсосбережение, информационные системы и математическое моделирование. Есть также направления, связанные с горноводством, машиностроением и транспортом.
Университет готовит специалистов и для других отраслей: экологической биотехнологии и безопасности, землеустройства и кадастра, экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и бухгалтерского учета. Сейчас его ректором является Денис Загирняк.
Известные выпускники КрНУ имени Михаила Остроградского
В заведении учился Николай Мельник — известный лётчик-испытатель, принимавший участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он совершал опасные вертолетные полеты над разрушенным четвертым энергоблоком для выполнения работ по ликвидации последствий катастрофы.
Также КрНУ закончила Анна Касьянова — украинская легкоатлетка, специализирующаяся на семиборье. Спортсменка представляла Украину на международных соревнованиях, в частности, Олимпийских играх.
Еще одним выпускником Кременчугского национального университета является украинский бизнесмен и альпинист Игорь Кушнир. Много лет он возглавлял компанию "Киевгорстрой".
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия регулярно атакует Кременчуг. Враг бьет по городу с начала полномасштабной войны.