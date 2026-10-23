В обменнике не хотят брать старые доллары – как не потерять сбережения

Действительны ли старые доллары в Украине

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Доллары старого образца могут стать проблемой для владельцев сбережений: некоторые обменники отказываются принимать такие банкноты или предлагают за них менее выгодный курс. Однако сам по себе год выпуска не делает американскую валюту недействительной.

Законно ли отказывать в обмене старых долларов, куда обращаться для обмена и как можно использовать такие сбережения – расскажет "Телеграф".

Почему старые доллары вызывают трудности

Как объясняет "ПриватБанк", чаще всего вопросы возникают с банкнотами номиналом 100 долларов, выпущенными до обновления дизайна в 2013 году. Новые купюры имеют голубой оттенок и синюю трехмерную защитную ленту, тогда как старые банкноты преимущественно зеленые.

Однако дизайн не определяет платежную силу валюты. Все подлинные банкноты Федеральной резервной системы США остаются законным платежным средством независимо от года выпуска.

Купюры номиналом в 100 долларов. Фото: "ПриватБанк"

Могут ли отказать в обмене

Национальный банк Украины запрещает банкам и небанковским финансовым учреждениям отказывать в обмене подлинных иностранных банкнот, соответствующих официальным образцам и требованиям к защите.

Поэтому отказ только из-за года выпуска или установление менее выгодного курса по этой причине противоречат требованиям НБУ. Если учреждение без надлежащих оснований отказывается принимать подлинные банкноты, потребитель может подать жалобу в Национальный банк Украины.

Что делать со старыми долларами

"ПриватБанк" предлагает несколько вариантов для владельцев таких сбережений. Если деньги не нужны срочно, их можно оставить на хранение до того момента, когда возникнет необходимость в обмене.

Другой вариант – обменять доллары на гривны. Однако если курс американской валюты впоследствии вырастет, владелец может упустить потенциальную выгоду.

Также можно зачислить средства на валютную карту или депозит, чтобы сохранить сбережения в долларах. Но это не гарантирует, что при снятии наличных клиент получит именно новые банкноты.

Еще один способ – обменять доллары на евро. Перед операцией стоит сравнить предлагаемый курс и возможные расходы. Кроме того, старые доллары можно передать знакомым, которые едут за границу, если там их принимают без проблем. Условия зависят от конкретной страны и финансового учреждения.

Почему старые банкноты сложно использовать

Проблема со старыми долларами связана прежде всего с нежеланием части клиентов получать их при валютных операциях. Из-за этого банкам может быть сложно возвращать такие купюры в обращение, даже если они подлинные и находятся в хорошем состоянии.

Клиенты также заказывают доллары через Приват24, но иногда не забирают их из-за наличия старых купюр.

Поэтому перед обменом не стоит спешить избавляться от старых долларов по невыгодному курсу. Сначала нужно проверить подлинность и состояние банкнот, а затем обратиться в банк или подать жалобу в НБУ, если отказ основан только на годе выпуска.