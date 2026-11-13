Огромная пачка чипсов в "Сільпо" за 14,49 грн: как получить такую цену

Покупателям предлагают разные товары, а задания для получения вознаграждений различаются

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Покупательница "Сільпо" приобрела большую пачку чипсов за 14,49 грн благодаря специальному предложению "Сільпоріччя", а позже показала его условия. Чтобы получить такую цену, нужно активировать задание в приложении, выполнить его и воспользоваться вознаграждением во время следующей покупки.

О своей покупке написала в Threads пользовательница @katrine_ivashchenko. В показанном ею списке покупок есть картофельные чипсы Lay’s со вкусом краба массой 170 г по указанной цене 14,49 грн.

Список покупок автора подтверждает стоимость чипсов по специальному предложению

Вознаграждение на чипсы позволяет выбрать одну пачку из предложенного списка

"Не идите, а бегите в "Сільпо". Там огромная пачка чипсов с крабом – 14,49. И креветки по 300 грн/кг", – написала @katrine_ivashchenko.

В ответах читателям автор объяснила, что воспользовалась предложением из раздела "Сільпоріччя".

Покупательница выбрала Lay’s со вкусом краба в большой упаковке

Как получить специальную цену в "Сільпо"

"Телеграф" уже рассказывал об акции "Открывайте цены из прошлого", которая проходит с 5 по 18 ноября 2026 года включительно и приурочена ко дню рождения сети. Участникам автоматически предлагают 10 случайных заданий из общего списка 138 вариантов, поэтому наборы вознаграждений у покупателей различаются.

Для участия нужно войти в свою учетную запись в приложении "Сільпо", открыть раздел акции и выбрать желаемое вознаграждение. На его карточке есть условия и кнопка активации. Задания предусматривают, в частности, покупки на определенную сумму или определенный состав корзины.

Покупки засчитываются в приложении, на сайте silpo.ua и в супермаркете. На кассе магазина для этого нужно сканировать "Власний Рахунок". После выполнения условий специальное предложение появляется в разделе "Ваши награды" – его используют во время следующей покупки.

Одновременно можно активировать только одно задание. Когда оно выполнено, покупатель переходит к следующему, а оставшееся для участия время показывает таймер в разделе акции.

Покупки для выполнения заданий засчитывают онлайн и в магазинах с "Власним Рахунком"

Какие еще награды доступны покупателям

Участникам доступны разные предложения со своими требованиями. Например, за покупку на 3500 грн предлагают кофе на выбор за 67,99 грн, а за покупку на 1400 грн – сухие завтраки за 26,49 грн. Выполнить эти задания можно в магазине, с доставкой или самовывозом.

Соки и нектар "Наш Сік" за 19,99 грн – вознаграждение за корзину на сумму от 600 грн. Чтобы получить приправу за 6,29 грн, нужно купить семь разных товаров на общую сумму от 500 грн.

Ряженка за 10,99 грн предлагается на других условиях: покупка на 650 грн, к которой нужно добавить товар собственной торговой марки "Сільпо". Корм Club 4 Paws на выбор за 3,99 грн предлагают при покупке товаров для кошек на сумму от 500 грн.

У каждого вознаграждения свои требования к сумме или составу корзины

Как сообщал "Телеграф", в приложении "Сільпо" появилась развлекательная функция "Крик-на-Чек", которая позволяет покупателям выплеснуть эмоции.