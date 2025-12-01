Археологи даже не успели исследовать: как Кременчугское водохранилище похоронило село с богатой историей (фото)

В 1958 году началось принудительное переселение жителей перед затоплением территории

У впадения реки Сулы в Днепр когда-то стоял древний город-крепость Воинь — один из ключевых форпостов Посульской оборонительной линии Киевской Руси. Город упоминается в летописях с 1055 года и долго служил пограничным укреплением Переяславского княжества.

В 1239 году войска Золотой Орды крепость уничтожили, а рядом возникло новое поселение — Воинцы, позже известное как Воинская Гребля. Существовало оно вплоть до начала 1960-х годов, когда его название окончательно исчезло с карты Украины.

Все ушло под воду — как водохранилище похоронило сотни деревень

В 1950-х годах советская власть приняла решение о создании Кременчугского водохранилища — крупнейшего искусственного водоема Украины. Под затопление попали около 200 населенных пунктов Полтавщины, Кировоградщины и Черкасчины, в том числе Воинская Гребля.

Воинская Гребля на карте конца 19 в.

Переселенцам еще в 1955 году сообщили о планах. В 1958 году началось принудительное переселение людей, а уже в 1959 году воды водохранилища полностью покрыли древние поселения. Большинство жителей Воинской Гребли — около 120 семей — переселили в Каменные Потоки, где им пришлось строить новые дома. Компенсации были мизерными — старые дома оценивали дороже, новые почти не компенсировали, считали, что их можно разобрать и собрать на новом месте.

Жители Воинской Гребли рассматривают архивные снимки

Городище Воинь: что известно археологам

Сегодня представить вид древнего Воиня помогает диорама "Древнерусский город Воинь", хранящийся в Археологическом музее Переяслава. Также в зале археологии Полтавского краеведческого музея представлена диорама "Порт Воинь".

Крепость-гавань в устье Сулы состояла из укрепленного ребенка и большого поста, имела земляные валы, рвы и естественную защиту рекой. Перед затоплением археологи успели частично изучить территорию. Они выяснили, что детинец крепости занимал 4,6 га и был укреплен подковообразным валом до 7 метров высотой. Рядом располагался окольный огород (пригород) площадью 23 га, а внутри детинца была гавань.

Диорама "Порт Воинь"

Несмотря на масштабность объекта — около 28 гектаров, исследовать его удалось частично. В 1959 году раскопки остановили – началось наполнение водохранилища.

Диорама "Древнерусский город Воинь"

Детали диорами "Древнерусский город Воинь"

Ранее "Телеграф" рассказывал о селе Студеница, которая также была древней крепостью и оказалась на дне водохранилища, только вот в другом конце Украины.