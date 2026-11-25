Руководство НАБУ и САП давит на народных депутатов, чтобы сорвать работу парламентской ВСК, — Гончаренко
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Нардеп говорит, что давление создают разными методами.
Руководители антикоррупционных органов лично звонят по телефону народным депутатам с просьбами не приходить на заседание парламентской Временной следственной комиссии или не участвовать в ее голосованиях.
Об этом заявил глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Пока на членов ВСК оказывают давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону народным депутатам и просили не приходить на заседание или не участвовать в голосовании ВСК", — сообщил Гончаренко.
По словам нардепа, давление на членов комиссии осуществляется с разных сторон и разными методами.
Гончаренко публично предупредил руководство антикоррупционных органов, назвав такие действия опасными и вредными, а также бросающими тень на сами антикоррупционные институты.