Нардеп говорит, что давление создают разными методами.

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Руководители антикоррупционных органов лично звонят по телефону народным депутатам с просьбами не приходить на заседание парламентской Временной следственной комиссии или не участвовать в ее голосованиях.

Об этом заявил глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Пока на членов ВСК оказывают давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону народным депутатам и просили не приходить на заседание или не участвовать в голосовании ВСК", — сообщил Гончаренко.

По словам нардепа, давление на членов комиссии осуществляется с разных сторон и разными методами.

Гончаренко публично предупредил руководство антикоррупционных органов, назвав такие действия опасными и вредными, а также бросающими тень на сами антикоррупционные институты.