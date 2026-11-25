В разговорах об этой группе звучит имя главы президентской фракции Давида Арахамии

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Члены финансово-промышленной группы "Монако", известной украинским антикоррупционным органам, сообщили отечественным антикоррупционерам, что начинают с ними "войну".

Об этом рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Украинской правде". По его словам, послание передали от имени бывшего народного депутата Игоря Абрамовича, который находится за границей.

Журналист Михаил Ткач назвал Абрамовича человеком, которого считают администратором "Монако". На вопрос, передавал ли экс-депутат сообщение лично, Клименко ответил: оно прозвучало от имени Абрамовича.

"Мы ни с кем не воюем: ни со спецслужбами, ни с другими правоохранительными органами, ни с какими-либо группами или людьми. Мы просто выполняем свою работу в соответствии с законом и задачами, для которых создавались эти органы", – сказал глава САП Александр Клименко.

При этом глава САП не стал уточнять, кто именно был посредником и как сообщение дошло до антикоррупционных органов.

Что известно о группе "Монако"

Название "Монако" отсылает к истории так называемого "батальона Монако", о котором украинские журналисты начали рассказывать в 2022 году. Так неофициально называют украинских политиков, народных депутатов, чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей, которые выехали за границу до начала полномасштабного российского вторжения или после него.

Термин распространился после журналистских расследований Михаила Ткача для "Украинской правды". В публикациях рассказывали о представителях украинской элиты, которых замечали на Лазурном побережье Франции – в Монако, Монте-Карло, Ницце и других курортных местах. Фотографии и видео их отдыха за границей вызвали общественный резонанс на фоне войны.

В расследованиях фигурировали, в частности, бывший народный депутат Игорь Абрамович, бизнесмен и нардеп Вадим Столар, братья Игорь и Григорий Суркисы, бизнесмены Вадим Ермолаев, Константин Жеваго и другие известные украинцы. Всего в публикациях упоминались 84 человека, включая родственников представителей элиты.

Отдельное внимание журналисты уделили Игорю Абрамовичу. По данным расследования "Украинской правды", он уехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения России и на момент его начала находился на вилле в Монако. В январе 2023 года сообщалось, что он вернулся в Украину.

Теперь имя Абрамовича вновь прозвучало в связи с "Монако". Глава САП Александр Клименко рассказал, что антикоррупционным органам известна условная финансово-промышленная группа с таким названием. По его словам, представители структуры сообщили, что начинают "войну" с антикоррупционерами. Клименко допустил, что послание могли передать от имени Абрамовича, которого он назвал условным администратором группы.

При этом "батальон Монако" и финансово-промышленная группа "Монако" – не одно и то же. Принадлежность всех людей, упоминавшихся в журналистских расследованиях, к последней не подтверждена.

Журналисты выясняли, кто был связан с охраной Офиса генерального прокурора Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Какие ещё фамилии связывают с "Монако"

В разговоре Ткач поднял тему возможных связей группы с представителями украинской политики и правоохранительной системы.

Источники "Украинской правды" в политических кругах относят к этой группе "Батальон Монако" Сергея Вязьмикина, бывшего заместителя руководителя Департамента экономической защиты / защиты экономики Национальной полиции Украины, получившего широкую известность в медиа после расследования.

Журналист спросил Клименко о возможной роли Вязьмикина в обеспечении безопасности Руслана Кравченко, когда тот занимал пост генерального прокурора.

Глава САП рассказал, что безопасность Офиса генерального прокурора обеспечивали представители частных структур и Управление государственной охраны.

Ткач также спросил о возможной поддержке Кравченко со стороны главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. По информации источников издания, Арахамия защищал генпрокурора вплоть до его отставки. Клименко подтвердил, что тот действительно выступал в защиту Кравченко.

В интервью прозвучали фамилии нескольких людей, которых журналисты связывают с окружением условной группы "Монако". Однако сам разговор не установил, что упомянутые лица входят в эту группу.

Как сообщал "Телеграф", прокурор САП заявил, что во время обыска по делу операции "Карфаген" чиновник два часа уничтожал телефоны топором. Об этом говорится в сообщении о деле. Это отдельное производство. Сведения о нём приводятся только как общий контекст к упоминанию операции "Карфаген-2" в новости о "Монако" и не подтверждают связь между этими делами.