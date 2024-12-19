Перед Украиной стоит важный выбор по войне, - Блинкен

Киев должен принять решение по войне, заявил госсекретарь США

Украине предстоит принять важное решение — воевать дальше с Россией, либо вести переговоры о заключении мира.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. В интервью MSNBC Morning он подчеркнул, что еще одним фундаментальным вопросом является то, готова ли Россия на переговоры.

В то же время если ситуация дойдет до переговоров, то стоит убедиться в том, что Украина и администрация Трампа будут иметь сильную переговорную позицию, отметил Блинкен.

По его словам, Украина должна иметь сильные позиции на поле боя, а для этого ей нужны необходимое количество боеприпасов, ресурсов и обученных бойцов.

Также на Россию нужно дальше продолжать оказывать давление, отметил Блинкен.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно принять сложное решение о снижении мобилизационного возраста для отражения российской агрессии. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет компенсировать нехватку оборудования, вооружения и подготовки кровью молодых солдат.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Россия не согласна заканчивать войну с Украиной, если не будут выполнены ее условия. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.