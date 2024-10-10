Россияне обстреляли Запорожье КАБами: есть пострадавшие (фото)
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Местные власти показали последствия ударов
В четверг, 10 октября, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздавались взрывы. В результате атаки есть пострадавшие.
Это подтвердил руководитель областной военной администрации Иван Фёдоров. На территории Запорожской области воздушная тревога была объявлена около 5:22.
"Взрывы в Запорожской области", — написал глава ОВА.
Незадолго до этого он также предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. По состоянию на 7:00 подробностей о возможных последствиях вражеского удара местными властями обнародовано не было.
До того как раздались взрывы Воздушные силы ВСУ также предупреждали о пусках управляемых авиабомб в Запорожье.
Местные телеграм-каналы опубликовали видео. На нем слышны звуки взрывов.
Стоит добавить и то, что явно взрывы раздавались в районе, а именно в Запорожье шло эхо.
Иван Федоров обнародовал последствия утренней атаки по Запорожью. Он пишет, что разрушены частные дома и есть пострадавшие.
"По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь", — добавил глава.
Стоит отметить, что впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров. Теперь они способны бить по Запорожью с расстояния в 80 километров.
В сети уже появлялись сообщения о модернизации российских КАБ. Тогда "Телеграф" спрашивал у военного эксперта Дмитрия Снегирева, действительно ли это так. Что он ответил – читайте по ссылке.
Ранее "Телеграф" писал, что масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что кафиры могут усилить военные действия на этом направлении.