Россияне обстреляли Запорожье КАБами: есть пострадавшие (фото)

Местные власти показали последствия ударов

В четверг, 10 октября, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздавались взрывы. В результате атаки есть пострадавшие.

Это подтвердил руководитель областной военной администрации Иван Фёдоров. На территории Запорожской области воздушная тревога была объявлена около 5:22.

"Взрывы в Запорожской области", — написал глава ОВА.

Незадолго до этого он также предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. По состоянию на 7:00 подробностей о возможных последствиях вражеского удара местными властями обнародовано не было.

До того как раздались взрывы Воздушные силы ВСУ также предупреждали о пусках управляемых авиабомб в Запорожье.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео. На нем слышны звуки взрывов.

Стоит добавить и то, что явно взрывы раздавались в районе, а именно в Запорожье шло эхо.

Иван Федоров обнародовал последствия утренней атаки по Запорожью. Он пишет, что разрушены частные дома и есть пострадавшие.

"По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь", — добавил глава.

Стоит отметить, что впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров. Теперь они способны бить по Запорожью с расстояния в 80 километров.

В сети уже появлялись сообщения о модернизации российских КАБ. Тогда "Телеграф" спрашивал у военного эксперта Дмитрия Снегирева, действительно ли это так. Что он ответил – читайте по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что кафиры могут усилить военные действия на этом направлении.