Росіяни обстріляли Запоріжжя КАБами: є постраждалі (фото)

Місцева влада показала наслідки влучань

У четвер, 10 жовтня, у Запорізькій області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Внаслідок атаки є постраждалі.

Це підтвердив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. На території Запорізької області повітряна тривога була оголошена близько 5:22.

"Вибухи у Запорізькій області", — написав очільник ОВА.

Незадовго до цього він також застерігав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області. Станом на 7:00 подробиць щодо ймовірних наслідків ворожого удару місцевою владою оприлюднено не було.

До того, як пролунали вибухи Повітряні сили ЗСУ також попереджали про пуски керованих авіабомб на Запоріжжі.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео. На ньому чути звуки вибухів.

Варто додати й те, що вочевидь вибухи лунали у районі, а у саме у Запоріжжі йшло відлуння.

Іван Федоров оприлюднив наслідки ранкової атаки по Запоріжжю. Він пише, що зруйновано приватні будинки та є постраждалі.

"Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу", — додав очільник.

Варто зазначити, що вперше росіяни використали КАБи у 2022 році для ударів по Бахмуту і тоді вони скидали їх з відстані 30 кілометрів. Тепер вони здатні бити по Запоріжжю з відстані 80 кілометрів.

У мережі вже зʼявлялись повідомлення про модернізацію російських КАБ. Тоді "Телеграф" запитував у військового експерта Дмитра Снєгирьова, чи дійсно це так. Що він відповів — читайте за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що масштабні обстріли Запоріжжя КАБами є ознакою того, що окупанти можуть посилити військові дії на цьому напрямку.