Сразу несколько областей Украины ушли под воду из-за ливней. Фото и видео "маленькой Венеции"
Синоптики предупреждали о таких аномалиях
Непогода накрыла несколько областей Украины, повлекшие затопление, перебои с электроснабжением и значительные трудности для местных жителей. Мощные ливни и ураганы стали причиной аварий и заставили коммунальщиков работать в усиленном режиме.
"Телеграф" публикует обзор ситуации по регионам, собранный на основе сообщений в медиа.
Николаевщина: ливень после 3-месячной засухи
В ночь на субботу, 23 августа, на Николаев обрушился сильный дождь с грозой, который синоптики прогнозировали заранее. Рано утром в городе прошел мощный ливень с громом и молнией.
Это повлекло затопление дороги, в частности перекресток улицы Садовой и проспекта Центрального. Местные жители сообщают о глубине воды до колена в отдельных районах.
Запорожье: машины в воде
Сильный дождь вызвал частичное подтопление улиц Запорожья, где некоторые автомобили буквально "плыли" в лужах.
Полтавщина: ураган и аварийные отключения
В Полтавской области ураган оставил без электроснабжения 26 населенных пунктов. По данным АО "Полтаваоблэнерго", без света осталось 938 юридических и 9 211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской и Чутовской общинах. Аварийные бригады уже работают над возобновлением подачи электроэнергии.
Как добавили в областной военной администрации, в Пирятинской общине буря повредила кровле около 100 домов, а также повлекла за собой падение деревьев, информация о последствиях уточняется.
В Кременчуге из-за сильного ливня некоторые улицы превратились в настоящие "каналы", глубина воды местами достигает колена.
Из-за подтопления изменилось движение общественного транспорта: троллейбусы маршрутов №1, 2, 5А, 26А+ и 25 временно не курсируют. По возможности, транспорт обслуживает альтернативный маршрут №3Б.
Тем временем в соцсетях появились фото, которые Telegram-каналы в шутку называют "Кременчугской Венецией".
Ранее "Телеграф" предупреждал, что умеренная жара и сухая погода в Украине уступят дождям. Уже с 22 августа большинство регионов страны накрыли ливни с грозами.