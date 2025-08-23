Сразу несколько областей Украины ушли под воду из-за ливней. Фото и видео "маленькой Венеции"

Синоптики предупреждали о таких аномалиях

Непогода накрыла несколько областей Украины, повлекшие затопление, перебои с электроснабжением и значительные трудности для местных жителей. Мощные ливни и ураганы стали причиной аварий и заставили коммунальщиков работать в усиленном режиме.

"Телеграф" публикует обзор ситуации по регионам, собранный на основе сообщений в медиа.

Николаевщина: ливень после 3-месячной засухи

В ночь на субботу, 23 августа, на Николаев обрушился сильный дождь с грозой, который синоптики прогнозировали заранее. Рано утром в городе прошел мощный ливень с громом и молнией.

Это повлекло затопление дороги, в частности перекресток улицы Садовой и проспекта Центрального. Местные жители сообщают о глубине воды до колена в отдельных районах.

Непогода на Николаевщине Непогода на Николаевщине

Запорожье: машины в воде

Сильный дождь вызвал частичное подтопление улиц Запорожья, где некоторые автомобили буквально "плыли" в лужах.

Полтавщина: ураган и аварийные отключения

В Полтавской области ураган оставил без электроснабжения 26 населенных пунктов. По данным АО "Полтаваоблэнерго", без света осталось 938 юридических и 9 211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской и Чутовской общинах. Аварийные бригады уже работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Как добавили в областной военной администрации, в Пирятинской общине буря повредила кровле около 100 домов, а также повлекла за собой падение деревьев, информация о последствиях уточняется.

В Кременчуге из-за сильного ливня некоторые улицы превратились в настоящие "каналы", глубина воды местами достигает колена.

Из-за подтопления изменилось движение общественного транспорта: троллейбусы маршрутов №1, 2, 5А, 26А+ и 25 временно не курсируют. По возможности, транспорт обслуживает альтернативный маршрут №3Б.

Тем временем в соцсетях появились фото, которые Telegram-каналы в шутку называют "Кременчугской Венецией".

Последствия ливня в Кременчуге Последствия ливня в Кременчуге Последствия ливня в Кременчуге Последствия ливня в Кременчуге Последствия ливня в Кременчуге

Последствия ливня в Кременчуге Последствия ливня в Кременчуге Последствия ливня в Кременчуге Последствия ливня в Кременчуге

Ранее "Телеграф" предупреждал, что умеренная жара и сухая погода в Украине уступят дождям. Уже с 22 августа большинство регионов страны накрыли ливни с грозами.