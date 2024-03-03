В кожаном платье с декольте: Дуа Липа показала свои формы на церемонии музыкальной премии (фото)

Звезда похвасталась идеальной фигурой

Популярная британская певица Дуа Липа, недавно произведшая фурор в платье из пайеток на премьере фильма, похвасталась осиной талией в кожаном облегающем наряде. Звезда посетила церемонию награждения, где поразила эффектным образом.

Вчера, 2 марта, в Лондоне состоялась церемония награждения премией BRIT Awards 2024. Дув Липа, ее посетившая, выглядела непревзойденно.

Для этого события певица выбрала облегающее кожаное платье с декольте черного цвета. Приталенный наряд с небольшим шлейфом идеально подчеркнул стройную талию и округлые бедра певицы, а декольте сделало лук более эффектным. Интересные бретели идеально вписались в образ, а серебряное колье безукоризненно дополнило его. Из аксессуаров звезда надела также широкий браслет на руку.

Фото: Getty Images

Макияж певица выбрала вечерний. Звезда нарисовала стрелки, выделив глаза. Нудовая помада идеально дополнила макияж и сделала его не слишком ярким, но одновременно эффектным. Легкий румянец и скульптурирование лица заметны, однако никак не портят макияж.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Рианна выступила на вечеринке самых богатых людей Индии. Певица появилась на сцене впервые после вторых родов.