Царский Sinsay: здание нового магазина в Киевской области поразило украинцев (фото)

Этот магазин сразу покорил украинцев

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Магазины сети Sinsai могут привлекать покупателей не только товарами и ценами. Они могут также размещаться в очень интересных и изысканных зданиях.

Об этом рассказала пользовательница под ником jabciya в социальной сети Threads. По ее словам, необычный магазин находится в селе Гребинки Киевской области.

Женщина показала фото здания, в котором расположен магазин. Она также показала кое-что из ассортимента продаваемых там товаров.

"Куда я приехала и сколько всего миленького здесь есть. Короче, чашки от 69 грн, видела и дешевле, тарелки тоже, а планер из Хогвартса за 69 грн как вам?" – спросила она.

Украинцев поразило здание магазина

Украинка показала ассортимент магазина

Украинка показала ассортимент магазина

Украинка показала ассортимент магазина

Украинка показала ассортимент магазина

Отметим, что Sinsay – это популярный международный бренд одежды, обуви, косметики и товаров для дома, предлагающий доступные цены и широкий ассортимент. Он принадлежит польской компании LPP S.A.

Как отреагировали в сети?

Пользователи отметили необычное здание, в котором расположен этот магазин. Многие интересовались, где именно он находится.

"Вау, у вас Синсей прям как дворец культуры))";

"Ого, какой царский синсей";

"Как дворец";

"Вы мне сделали больно";

"В Запорожье синсея нет, интернет — не то совсем";

"Гребинки?";

"О, это по Житомирской трассе, да?) Ехала в автобусе, видела это чудо";

"Да, село Гребинки, Киевская область) скорее по Одесской трассе";

"Там раньше продавали отличную мебель в этом здании, теперь продают отличные чашечки";

"И еще куча всякого декора";

"Какой город?";

"Это Гребинки, Киевская область";

"Афигеть, таких синсеев я еще точно не видела)";

"Дворец";

"Какой интересен ваш Sinsay";

"Спасибо, он конечно не мой) но да, необычно";

"Вроде бы раньше там был дом Свидетелей Иеговы", — пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев удивила необычная находка из "Авроры".