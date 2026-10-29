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Царский Sinsay: здание нового магазина в Киевской области поразило украинцев (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Украинцы отметили место размещения заведения Новость обновлена 29 октября 2026, 17:30
Украинцы отметили место размещения заведения. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот магазин сразу покорил украинцев

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Магазины сети Sinsai могут привлекать покупателей не только товарами и ценами. Они могут также размещаться в очень интересных и изысканных зданиях.

Об этом рассказала пользовательница под ником jabciya в социальной сети Threads. По ее словам, необычный магазин находится в селе Гребинки Киевской области.

Женщина показала фото здания, в котором расположен магазин. Она также показала кое-что из ассортимента продаваемых там товаров.

"Куда я приехала и сколько всего миленького здесь есть. Короче, чашки от 69 грн, видела и дешевле, тарелки тоже, а планер из Хогвартса за 69 грн как вам?" – спросила она.

Украинцев поразило здание магазина
Украинцев поразило здание магазина
Украинка показала ассортимент магазина
Украинка показала ассортимент магазина
Украинка показала ассортимент магазина
Украинка показала ассортимент магазина
Украинка показала ассортимент магазина
Украинка показала ассортимент магазина
Украинка показала ассортимент магазина
Украинка показала ассортимент магазина

Отметим, что Sinsay – это популярный международный бренд одежды, обуви, косметики и товаров для дома, предлагающий доступные цены и широкий ассортимент. Он принадлежит польской компании LPP S.A.

Как отреагировали в сети?

Пользователи отметили необычное здание, в котором расположен этот магазин. Многие интересовались, где именно он находится.

"Вау, у вас Синсей прям как дворец культуры))";

"Ого, какой царский синсей";

"Как дворец";

"Вы мне сделали больно";

"В Запорожье синсея нет, интернет — не то совсем";

"Гребинки?";

"О, это по Житомирской трассе, да?) Ехала в автобусе, видела это чудо";

"Да, село Гребинки, Киевская область) скорее по Одесской трассе";

"Там раньше продавали отличную мебель в этом здании, теперь продают отличные чашечки";

"И еще куча всякого декора";

"Какой город?";

"Это Гребинки, Киевская область";

"Афигеть, таких синсеев я еще точно не видела)";

"Дворец";

"Какой интересен ваш Sinsay";

"Спасибо, он конечно не мой) но да, необычно";

"Вроде бы раньше там был дом Свидетелей Иеговы", — пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев удивила необычная находка из "Авроры".

Теги:
#Магазин #Здание #Дизайн #Українка