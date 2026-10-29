Царский Sinsay: здание нового магазина в Киевской области поразило украинцев (фото)
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Этот магазин сразу покорил украинцев
Магазины сети Sinsai могут привлекать покупателей не только товарами и ценами. Они могут также размещаться в очень интересных и изысканных зданиях.
Об этом рассказала пользовательница под ником jabciya в социальной сети Threads. По ее словам, необычный магазин находится в селе Гребинки Киевской области.
Женщина показала фото здания, в котором расположен магазин. Она также показала кое-что из ассортимента продаваемых там товаров.
"Куда я приехала и сколько всего миленького здесь есть. Короче, чашки от 69 грн, видела и дешевле, тарелки тоже, а планер из Хогвартса за 69 грн как вам?" – спросила она.
Отметим, что Sinsay – это популярный международный бренд одежды, обуви, косметики и товаров для дома, предлагающий доступные цены и широкий ассортимент. Он принадлежит польской компании LPP S.A.
Как отреагировали в сети?
Пользователи отметили необычное здание, в котором расположен этот магазин. Многие интересовались, где именно он находится.
"Вау, у вас Синсей прям как дворец культуры))";
"Ого, какой царский синсей";
"Как дворец";
"Вы мне сделали больно";
"В Запорожье синсея нет, интернет — не то совсем";
"Гребинки?";
"О, это по Житомирской трассе, да?) Ехала в автобусе, видела это чудо";
"Да, село Гребинки, Киевская область) скорее по Одесской трассе";
"Там раньше продавали отличную мебель в этом здании, теперь продают отличные чашечки";
"И еще куча всякого декора";
"Какой город?";
"Это Гребинки, Киевская область";
"Афигеть, таких синсеев я еще точно не видела)";
"Дворец";
"Какой интересен ваш Sinsay";
"Спасибо, он конечно не мой) но да, необычно";
"Вроде бы раньше там был дом Свидетелей Иеговы", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев удивила необычная находка из "Авроры".