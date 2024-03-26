Куда исчезла Катя Chilly с украинской сцены: где находится и чем занимается звезда 2000-х (фото)

Возвращение Кати Chilly послужило поводом для обсуждений, ведь самобытная артистка очень поменялась

Украинская певица Катя Chilly громко о себе заявила в 1996 году на фестивале "Червона рута", где она заняла первое место среди поп-исполнителей. После этого состоялся настоящий взлет, концерт за концертом в Украине и за ее пределами, со временем она была настоящей звездой 2000-х рядом с группой "Алиби", Гайтаной, Марией Яремчук и другими.

В 2001 году исполнительница выступила с концертной программой в Лондоне, где дала более 40 концертов. Выступление Кати в прямом эфире транслировала компания BBC.

Катя Chilly на фестивале "Червона рута"

В 2003 году Катя Chilly записала общую песню с лидером группы "Тартак" Сашком Положинским под названием "Понад хмарами", которая стала хитом.

В дальнейшем певица продолжала записывать новые песни, выпускать альбомы и выступать на музыкальных фестивалях. Однако популярность певицы постепенно угасает, и после 2009 года она исчезает.

Хит "Понад хмарами"

В 2013 году в браке с музыкантом Алексеем Боголюбовым у певицы родился сын Святозар, но семья распалась.

В 2017 году Катя Chilly неожиданно приняла участие в седьмом сезоне "Голоса страны", где исполнила песню "Світлиця", поразившую всех судей. Однако после триумфального возвращения стать победительницей шоу Екатерине не удалось.

Уникальная Катя Chilly

Возвращение Кати Chilly послужило поводом для обсуждений, ведь самобытная артистка очень поменялась. Она начала выступать босиком. Певица объяснила, почему так делает: "Очень важно, чтобы было удобно. Когда я пою, важно быть свирелью, а не упаковкой от свирели… Важно, чтобы ничего не мешало. Даже собственная важность".

В 2020 году Катя Chilly обнародовала песню "Піч", артистка неоднократно подавала заявку на участие в национальном отборе, однако не попадала даже в лонглист.

Песня "Піч"

Екатерина продолжала радовать своих поклонников. В первые дни большой войны она записывала много видео, на которых пела народные песни в украинском традиционном наряде босой.

Также певица выступала на одной сцене с грузинской коллегой Нино Катамадзе. В настоящее время она часто выступает с благотворительными концертами.

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