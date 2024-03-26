С глубоким декольте: Зендея поразила элегантным образом на премьере фильма (фото)

Звезда выбирала наряд со своим стилистом и поразила публику

Актриса Зендея для светских мероприятий всегда выбирает необычные и экстравагантные наряды и притягивает к себе все взгляды. В этот раз звезда также произвела фурор, но элегантным платьем с глубоким декольте.

Во вторник, 26 марта, в австралийском городе Сидней состоялась премьера фильма "Соперники", где Зендея сыграла главную роль. Актриса выглядела женственно и элегантно.

Для премьеры Зендая выбрала платье в пол зелёного цвета с глубоким декольте и разрезом на ноге от бренда Loewe. Тематический принт в виде теннисиста на платье сделал образ особенным. Подобрал образ актрисе ее персональный стилист Ло Роуч.

Фото: Getty Images

Платье изумрудного цвета с блестками и открытой спиной и тонкими бретельками подчеркнуло осиную талию актрисы и открыло стройные ноги. Особенным, кроме узора, образ сделали туфли на высоком каблуке в тон платья, новый цвет волос Зендеи и украшения с бриллиантами.

Принт на платье намекает на тему фильма "Соперники". В киноленте рассказывается о соперничестве на турнире по теннису мужа-спортсмена с бывшим любимым его жены. В украинский прокат фильм выйдет 25 апреля.

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