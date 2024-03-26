З глибоким декольте: Зендея вразила елегантним образом на прем’єрі фільму (фото)

Зірка обирала вбрання зі своїм стилістом і вразила публіку

Акторка Зендея для світських заходів завжди обирає незвичайні та екстравагантні вбрання і притягує до себе всі погляди. Цього разу зірка також викликала фурор, але елегантною сукнею з глибоким декольте.

У вівторок, 26 березня, в австралійському місті Сідней відбулася прем’єра фільму "Суперники", де Зендея зіграла головну роль. Акторка виглядала жіночно й елегантно.

Для прем’єри Зендая обрала сукню в підлогу зеленого кольору з глибоким декольте і розрізом на нозі від бренду Loewe. Тематичний принт у вигляді тенісиста на сукні зробив образ особливим. Підібрав образ акторці її персональний стиліст Ло Роуч.

Фото: Getty Images

Сукня смарагдового кольору з блискітками та відкритою спиною та тонкими бретельками підкреслила осину талію акторки і відкрила стрункі ноги. Особливим, окрім візерунка, образ зробили туфлі на високих підборах в тон сукні та новий колір волосся Зендеї та прикраси з діамантами.

Принт на сукні натякає на тему фільму "Суперники". В кінострічці розповідається про суперництво на турнірі з тенісу чоловіка-спортсмена з колишнім коханим його дружини. В український прокат фільм вийде 25 квітня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 47-річна співачка Шакіра в мінісукні викликала фурор на шоу Джиммі Фелона. Зірка мала ефектний вигляд в сексуальному вбранні.