В пиджаке трендового цвета с сумкой Hermes: Гайди Клум продемонстрировала стильный весенний лук (фото)

Звезду поймали папарацци в Калифорнии

Известная супермодель и телеведущая, снимавшаяся в платьях украинских дизайнеров для модного глянца, очаровала стильным образом. Звезда выглядела стильно в нежном весеннем образе и продемонстрировала, как выглядеть модно в этом сезоне.

Папарацци поймали Гайди Клум в Пасадене, Калифорнии, когда она шла на съемки шоу America’s Got Talent. Звезда не боялась камер, мило улыбалась, позировала, махала прохожим и раздавала автографы.

Фото: Getty Images

Гайди Клум была одета в модные в этом сезоне голубые джинсы, водолазку мятного цвета и пиджак в тон. Дополнила лук звезда коричневыми туфлями на каблуке и сумкой такого же цвета от Hermes. Из аксессуаров Гайди выбрала солнцезащитные очки и массивные золотые серьги. Аутфит хорошо дополнил ремень с золотистой пряжкой, по цветовой гамме идеально вписавшийся в образ.

Фото: Getty Images

Волосы звезда накрутила и оставила распущенными, что предало образу легкости и непринуждённости. Такой стильный лук выглядел стильно и свежо.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Дюны" Зендея поразила элегантным образом на премьере фильма. Актриса произвела фурор красивым платьем с глубоким декольте и разрезом на ноге.