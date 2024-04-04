В піджаку трендового кольору та з сумкою Hermes: Гайді Клум продемонструвала стильний весняний лук (фото)
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Зірку зловили папараці у Каліфорнії
Відома супермодель і телеведуча, яка знімалася в сукнях українських дизайнерів для модного глянцю, зачарувала стильним образом. Зірка мала стильний вигляд у ніжному весняному образі і продемонструвала, як виглядати модно в цьому сезоні.
Папараці зловили Гайді Клум в Пасадені, Каліфорнії, коли вона прямувала на зйомки шоу America's Got Talent. Зірка не боялася камер, мило посміхалася, позувала, махала перехожим і роздавала автографи.
Гайді Клум була одягнена у модні в цьому сезоні блакитні джинси, водолазку м’ятного кольору і піджак в тон. Доповнила лук зірка коричневими туфлями на підборах та сумкою такого ж кольору від Hermes. З аксесуарів Гайді обрала сонцезахисні окуляри і масивні золоті сережки. Аутфіт гарно доповнив ремінь з золотистою пряжкою, що по колірній гаммі ідеально вписався в образ.
Волосся зірка накрутила та лишила розпущеним, що долало образу легкості та невимушеності. Такий стильний лук мав стильний та свіжий вигляд.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Дюни" Зендея вразила елегантним образом на прем’єрі фільму. Акторка викликала фурор красивою сукнею з глибоким декольте і розрізом на нозі.