В піджаку трендового кольору та з сумкою Hermes: Гайді Клум продемонструвала стильний весняний лук (фото)

Зірку зловили папараці у Каліфорнії

Відома супермодель і телеведуча, яка знімалася в сукнях українських дизайнерів для модного глянцю, зачарувала стильним образом. Зірка мала стильний вигляд у ніжному весняному образі і продемонструвала, як виглядати модно в цьому сезоні.

Папараці зловили Гайді Клум в Пасадені, Каліфорнії, коли вона прямувала на зйомки шоу America's Got Talent. Зірка не боялася камер, мило посміхалася, позувала, махала перехожим і роздавала автографи.

Фото: Getty Images

Гайді Клум була одягнена у модні в цьому сезоні блакитні джинси, водолазку м’ятного кольору і піджак в тон. Доповнила лук зірка коричневими туфлями на підборах та сумкою такого ж кольору від Hermes. З аксесуарів Гайді обрала сонцезахисні окуляри і масивні золоті сережки. Аутфіт гарно доповнив ремінь з золотистою пряжкою, що по колірній гаммі ідеально вписався в образ.

Фото: Getty Images

Волосся зірка накрутила та лишила розпущеним, що долало образу легкості та невимушеності. Такий стильний лук мав стильний та свіжий вигляд.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Дюни" Зендея вразила елегантним образом на прем’єрі фільму. Акторка викликала фурор красивою сукнею з глибоким декольте і розрізом на нозі.