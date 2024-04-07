Почти 9 тысяч грн: Юлия Санина предстала в небесном платье-рубашке украинского бренда (фото)

33-летняя певица похвасталась изысканным нарядом

Известная украинская исполнительница и фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая в этом году была ведущей на Национальном отборе на "Евровидение 2024", презентовала свежий образ, состоявший из платья-рубашки украинского модного бренда.

33-летняя артистка снялась в изысканном наряде для нового выпуска проекта "Україна неймовірних людей". У себя на странице в Инстаграме Юлия Санина подробнее продемонстрировала звездный аутфит.

Так, певица поделилась фотографиями, на которых она позирует в голубом платье-рубашке украинского бренда SAYYA. На сайте дизайнерских работ этот наряд можно приобрести за 8 900 гривен.

"Платье-рубашка длины миди с цветком ручной работы. Горизонтальный вырез слева и вытачки на талии. Большой съемный воротник, застежка на пуговицы. Объемные рукава с манжетами внизу", — описывают наряды дизайнеры.

Премьера проекта "Україна неймовірних людей" состоялась на телеканале ТЕТ 16 марта. Каждую субботу восемь участников удивляют зрителей своими талантами. Ведущими шоу стали Тимур Мирошниченко и Юлия Санина.

Юлия Санина с соведущим шоу "Україна неймовірних людей" Тимур Мирошниченко

Ранее "Телеграф" сообщал, что певица MamaRika заявила о кризисе в семье. Вместе с украинским шоуменом Сергеем Середой артистка на грани разрыва отношений.