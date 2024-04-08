Після чуток про вагітність Ріанна змінила імідж: який зараз має вигляд співачка (фото)

36-річна співачка прикрила живіт у трендовому білому плащі

Барбадоська співачка Ріанна підігріває чутки про свою третю вагітність. Цього разу 36-річна знаменитість попалася папараці в "Місті Ангелів" — Лос-Анджелесі, в момент, коли вона прямувала до свого улюбленого італійського ресторану Giorgio Baldi.

Це сталося у неділю, 7 квітня. У свій вихідний Ріанна вирішила побалувати себе вишуканими стравами, при цьому вибравши для вечері стильний "прикид".

Образ артистки цього дня складався з мішкуватих джинсів з низькою талією і прорізами на колінах, та об’ємною білою футболкою з малюнком. Зверху популярна виконавиця надягла розкішний білий атласний плащ з великим капюшоном, рукавами з широкими манжетами та розкльошеною моделлю, а також ефектні туфлі на гостроносому підборі від Gucci й чорну сумку Dior.

Завершила свій аутфіт зірка прикрасами у вигляді перлинних намистин різної довжини, розміру та кольору. Крім того, вона доповнила образ срібним годинником, інкрустованими діамантами, масивними обручками з діамантами та вузькими чорними окулярами.

Також артистка змінила імідж, ставши білявкою. Свої світлі локони Ріанна уклала в гарну, вишукану зачіску.

Нагадаємо, що про ймовірну вагітність Ріанни, та ще й дівчинкою, стало відомо від інсайдерів видання Media Take Out. Сама співачка, яка вже виховує двох дітей, не коментує інформацію про майбутнє поповнення. У неї та репера A$AP Rocky вже два сини: Ноа Мерес, що з’явився на світ у травні 2022 року та Ріот Роуз Маєрс, якого співачка народила у серпні 2023 року.