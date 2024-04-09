Кейт Миддлтон во время прохождения химиотерапии нарушила королевский протокол

Кейт обратилась ко всем, кто поддержал ее морально

Принцесса Уэльская, которая сейчас лечится от онкологического заболевания, нарушила королевский протокол. Кейт Миддлтон ответила поклонникам семьи, которые отреагировали на информацию о ее болезни и выразили искренние слова поддержки.

Кейт адресовала письмо всем людям, поддержавшим ее морально, пишет HELLO. Дело в том, что представители королевские семьи обращаются к общественности в особых случаях, в частности, по случаю своих дней рождения, дней рождения своих детей, годовщины свадьбы и национальных праздников.

Кейт обратилась к общественности

В сообщении на фирменном бланке Кенсингтонского дворца говорится о благодарности всем, кто выразил обеспокоенность из-за болезни Кейт, которая длительное время не фигурировала на публике.

"Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству Принцессе Уэльской. Ваш внимательный жест очень ценится". Письмо было без фото.

Напомним, что первым из монархов поддержал Кейт Миддлтон ее свекор, король Великобритании Чарльз III. 75-летний правитель и сам лечится от онкозаболевания.

Ранее "Телеграф" писал, что врачи высказывают разные предположения по онкологии, диагностированной у Кейт Миддлтон. Американский врач Марк Сигел рассказал, что общался со многими врачами онкологами о возможном происхождении диагноза рака у принцессы на основе известной информации.