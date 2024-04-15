"Русалка, що пережерла": на Каменських полився хейт через вагу і болотяну сукню (фото)

36-річній артистці дісталося за невдалий образ на червоній доріжці

Українську виконавицю Настю Каменських жорстко розкритикували не лише за анонс її кліпу на трек Moloko, а й своєрідний образ на червоній доріжці музичного фестивалю Los40 Primavera Pop, який днями відбувся в іспанському Мадриді.

36-річна зірка вийшла до папараці у костюмі болотяного кольору, який складався з топу та спідниці до підлоги, схожої на русальний хвіст. До того ж Каменських засвітила на камери тейпи на скронях (з їхньою допомогою можна домогтися лисячого погляду), які були погано замасковані.

Фото із заходу артистка виклала у себе в Інстаграмі. Дісталося від підписників Насті й за вагу. Багато хто зазначив, що виконавиця останнім часом сильно "набрала".

Не врятувало Каменських і її зіркове фото. На червоній доріжці відома українка позувала з ключовим актором іспанського драматичного серіалу "Паперовий дім" Даніелем Прімою.

"Настя знову подобрішала", "Піднабрала", "Русалочка, що пережерла", "Сукня жах", "Це якийсь промах… за всіма статтями — сукня повнить стегна, груди зменшила… поєднання кольорів не дуже… а ще скотч на скронях — це який треш", — пишуть у коментарях до кадрів.

Нагадаємо, що чоловік Насті Каменських, репер Потап виступив у проросійському клубі в Німеччині, куди часто приїжджають артисти з країни-агресорки. Нещодавно чоловік, який зараз перебуває в Іспанії, заявив про створення латиноамериканського "суперхіта". Продюсер Олі Полякової, музичний експерт Михайло Ясинський припустив, що Потап повернеться в Україну лише як персонаж-мем із минулого життя.