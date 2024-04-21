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В классическом белом пиджаке: принцесса Монако Шарлен посетила турнир по регби (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Принцесса Монако на турнире по регби
Принцесса Монако на турнире по регби. Фото Getty Images

Принцесса Шарлен редко появляется на публике

Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II, которые в честь годовщины своей свадьбы представили официальные портреты пары, посетили турнир по регби и мило поздравили его участников. Принцесса Шарлен выглядела элегантно и стильно.

Турнир по регби Sainte Devote состоялся в субботу, 20 апреля, на стадионе Луи II в Монако. Принцесса Шарлен прибыла вместе с принцем Альбером II.

Для этого события княгиня выбрала классический пиджак белого цвета и синие джинсы. Украсила свой лук ее Величество пасхой с золотистой пряжкой, ставшей акцентом образа. Лонгслив в тон пиджака сделал образ более стильным и на первый взгляд простым. Принцесса Шарлен выглядела роскошно.

Принцесса Монако Шарлен
Фото: Getty Images
Принцесса Монако Шарлен
Фото: Getty Images

Княгиня Шарлен выбрала стильный лук, дополнившийся красивой укладкой на короткую стрижку и дневным макияжем с акцентом на глаза.

На турнир принцесса Монако прибыла вместе с мужем. Альбер II был одет в классический костюм, состоявший из серых брюк и синего пиджака. Дополнил свой образ его Величество брошью и красным галстуком.

Принцесса Монако Шарлен и принц Альбер II
Фото: Getty Images
Принцесса Монако Шарлен и принц Альбер II
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что принц Англии Уильям вернулся в обязанности и посетил благотворительную организацию впервые после объявления о раке Кейт Миддлтон. Уильям посетил организацию Surplus to Supper, где встретился с волонтерами и помог загрузить фургоны едой.

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#Альбер II #Принцесса Монако