У класичному білому піджаку: принцеса Монако Шарлен відвідала турнір з регбі (фото)

Принцеса Шарлен нечасто з'являється на публіці

Княгиня Монако Шарлен та князь Альбер II, які з нагоди річниці свого весілля представили офіційні портрети пари, відвідали турнір з регбі та мило привітали його учасників. Принцеса Шарлен мала елегантний та стильний вигляд.

Турнір з регбі Sainte Devote відбувся у суботу, 20 квітня, на стадіоні Луи II в Монако. Принцеса Шарлен прибула разом із принцом Альбером II.

Для цієї події княгиня обрала класичний піджак білого кольору та сині джинси. Прикрасила свій лук її Величність паском із золотистою пряжкою, яка стала акцентом образу. Лонгслів в тон піджака зробив образ більш стильним та, на перший погляд, простим. Принцеса Шарлен мала розкішний вигляд.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Княгиня Шарлен обрала стильний лук, який доповнила красивою укладкою на коротку стрижку і денним макіяжем з акцентом на очі.

На турнір принцеса Монако прибула разом з чоловіком. Альбер II був одягнений у класичний костюм, що складався з сірих штанів та синього піджака. Доповнив свій образ його Величність брошкою та червоною краваткою.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що принц Англії Вільям повернувся до обов’язків і відвідав благодійну організацію вперше після оголошення про рак Кейт Міддлтон. Вільям відвідав організацію Surplus to Supper, де зустрівся з волонтерами і допоміг завантажити фургони їжею.