После второй репетиции шансы Украины на победу на Евровидении выросли: букмекеры обновили рейтинг

Евровидение 2024 уже скоро

Ставки букмекеров относительно победы Украины на Евровидении 2024 года постоянно меняются. Сразу после нашего Нацотбора мы оказались на первом месте, позже Украину сместила на второе место Хорватия, а впоследствии мы впервые оказались вне тройки лидеров и заняли пятое место. Однако после второй репетиции alyona alyona и Jerry Heil ситуация изменилась.

Украина поднялась в рейтинге букмекеров на 4-е место с коэффициентом 11%. Об этом сообщили на Eurovision World.

На первом месте теперь Швейцария (23%), на втором – Хорватия (20%), и на третьем – Италия (12%). Пятое месте заняли Нидерланды с коэффициентом 8%.

Украина поднялась в рейтинге после второй репетиции alyona alyona и Jerry Heil на сцене Евровидения в Мальме. Также стало известно, что режиссер клипов Дуа Липы и Дженнифер Лопес Таню Муиньо поставит номер от Украины. Авторка проделала огромную работу и кардинально изменила концепцию выступления исполнительниц. Теперь певицы будут одеты в светлые костюмы с доспехами на "огненной сцене", что символизирует борьбу украинского народа.

Уже 7 мая состоится 68-й песенный конкурс Евровидения. Ведущими выпала честь стать 54-летней Петр Меде и 45-летней Малин Аккерман. alyona alyona & Jerry Heil выступят с песней "Teresa & Maria" в первом полуфинале 7 мая.

Ранее "Телеграф" делился полным списком участников Евровидения 2024 и их песнями. Конкурс будет проходить в три этапа – первый полуфинал состоится 7 мая, второй полуфинал – 9 мая и финал – 11 мая.