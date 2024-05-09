Хейли и Джастин Бибер впервые станут родителями (видео, фото)

27-летняя американская модель беременна первенцем

Американская модель Хейли Бибер (в девичестве Болдуин) впервые станет мамой. 27-летняя знаменитость и нью-йоркская икона стиля, замужем за канадским поп-певцом Джастином Бибером, поделилась с поклонниками "беременными" фотографиями.

У себя на страницах в Инстаграме супруги одновременно выложили пост с нежными кадрами, на которых Хейли позирует в белоснежном полупрозрачном платье. Сам 30-летний исполнитель постал в роли фотографа, который запечатлел несколько фото своей любимой.

Платье Хейли Бибер напоминало свадебный наряд. Фото позволяют предположить, что вместе с Джастином модель также совершила обновление своих брачных обетов.

Напомним, что Джастин и Хейли встретились еще в 2009 году, но их романтические отношения начались только в 2015 году. В 2018 году канадский певец сделал модели предложение руки и сердца, а затем они поженились в мэрии Нью-Йорка. Год спустя они устроили роскошную свадьбу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте стало известно о вероятной беременности певицы Рианны. На фоне неподтвержденных новостей из СМИ исполнительница сменила имидж и стала блондинкой.