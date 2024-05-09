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Гейлі і Джастін Бібер вперше стануть батьками (відео, фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Гейлі Бібер вагітна від Джастіна Бібера Новина оновлена 09 травня 2024, 23:46
Гейлі Бібер вагітна від Джастіна Бібера. Фото Getty Images

27-річна американська модель вагітна первістком

Американська модель Гейлі Бібер (у дівоцтві Болдвін) вперше стане мамою. 27-річна знаменитість і нью-йоркська ікона стилю, одружена з канадським попспіваком Джастіном Бібером, поділилася з шанувальниками "вагітними" фотографіями.

У себе на сторінках в Інстаграмі подружжя одночасно виклало пост з ніжними кадрами, на яких Гейлі позує в білій напівпрозорій сукні. Сам 30-річний виконавець постав у ролі фотографа, який зняв декілька фото своєї коханої.

Сукня Гейлі Бібер нагадувала весільне вбрання. Фото дозволяють припустити, що разом із Джастіном модель також здійснила оновлення своїх шлюбних обітниць.

Джастін Бібер Гейлі Бібер вінчання

Нагадаємо, що Джастін та Гейлі зустрілися ще у 2009 році, але їхні романтичні стосунки розпочалися лише у 2015 році. У 2018 році канадський співак зробив моделі пропозицію руки та серця, а потім вони одружилися в мерії Нью-Йорка. Через рік вони влаштували розкішне весілля.

Джастін Бібер Гейлі Бібер
Джастін Бібер Гейлі Бібер з животом
Джастін Бібер Гейлі Бібер вагітна

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні стало відомо про ймовірну вагітність співачки Ріанни. На тлі непідтверджених новин зі ЗМІ виконавиця змінила імідж і стала білявкою.

Теги:
#Вагітність #Джастін Бібер #Хейлі Бібер