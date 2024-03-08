Журналист Леонид Швец специально для "Телеграфа" рассказал о стратегическом переосмыслении системы глобальной безопасности

Вы ни за что не угадаете, кому принадлежат сказанные относительно недавно слова: "Францию нужно наказать, Германию игнорировать, а Россию простить". Их якобы произнесла советник по национальной безопасности президента Джорджа Буша-младшего Кондолиза Райс в ответ на ‘non’, ‘nein’ и "нет", когда эти три страны в 2003 году отвергли необходимость военного вторжения в Ирак. Тогдашние республиканцы были решительно настроены на масштабное применение силы далеко за пределами Соединенных Штатов.

Россию, в которой не видели близкого союзника и перспективного партнера, действительно простили. В случае с Германией учли ее тяжелый военный анамнез и не стали настаивать. Зато Францию буквально размазали за трусость, отсутствие достоинства и удар в спину. Антифранцузские настроения захлестнули Америку. Материалы на грани и за гранью оскорбления выходили в эфир и в печать, эпитет "французский" стало означать обидное, а во Флориде бывший морпех убил бармена, который, покритиковав войну в Ираке, взялся разговаривать со своей девушкой по телефону на французском языке.

Насколько все за два десятка лет изменилось. Республиканцы валяют дурака, несколько месяцев подряд издевательски срывая военную помощь ближайшим союзникам, Израилю и Тайваню, и более далекому, но чрезвычайно нуждающемуся – Украине. За этим легко просматривается нежелание помогать, в случае чего, и европейским партнерам. Президент Франции – Франции! – призывает не быть трусами, "совершить стратегический рывок" и "действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует". Эмманюэль Макрон говорит, что нельзя исключать варианта, когда войскам НАТО придется действовать на территории Украины. Германия оказывает самую большую среди европейских стран финансовую и военную помощь Украине, но категорически против втягивания НАТО в войну. Отсюда нежелание федерального канцлера передавать украинцам дальнобойные ракеты Taurus и сопровождающие отговорки: не дай бог, долетит до Москвы или немецкие специалисты окажутся в Украине, то есть потенциально – под огнем. И в этом контексте вдруг становится очевидным, что макроновские призывы не быть трусом адресованы именно ему, Шольцу.

В ситуации, когда Запад оказался явно хуже подготовлен к российской агрессии, чем ему, Западу, к лицу, кого-то нужно назначить козлом отпущения, и такой фигурой становится Олаф Шольц. В определенном смысл это предсказуемо. Лидер СДПГ несколько лет работал министром финансов и вице-канцлером в правительстве Ангелы Меркель, считался ее преемником и продолжателем политики, со всеми поправками на иную партийную принадлежность. Меркель же до последнего придерживалась традиционной максимы немецкой политики в отношении России: Wandel durch Handel – "перемены через торговлю". Дескать, тесная экономическая взаимозависимость повышает заинтересованность в сотрудничестве и повышает договороспособность и общую вменяемость московских партнеров. Отсюда и ставка на "Северные потоки", два зайца одним выстрелом: вдоволь дешевого газа и рычаг для давления на Кремль. С рычагом вышло неудобно. Кремль за него ухватился ловчее, и односторонняя газовая зависимость вылезла Германии боком, больно ударив по самой мощной экономике Европы.

Шольц унаследовал руководство Германией за считанные месяцы до войны в Украине, и в историю навсегда войдет позиция Берлина, выраженная 24 февраля 2022 года партнером Шольца по правящей коалиции Кристианом Линднером, главой свободных демократов и министром финансов, который в разговоре с украинским послом отвел Украине несколько часов до поражения от России. С тех пор Германия изменила свое отношение к происходящему самым радикальным образом, и, как уже отмечено, она среди лидеров по уровню поддержки Украины, хотя не спешит делать качественно новые шаги первой. "Я скажу вам так: США, а потом Германия, и так во всем всегда", — охарактеризовал порядок действий немецких партнеров Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю двухлетия большой войны.

В условиях же, когда Штаты вдруг перестали играть ведущую роль, Олаф Шольц, человек, в котором легче опознать бухгалтера, чем рыцаря в сияющих доспехах, не стал на себя брать больше, чем было взято ранее. Но и не меньше. В месячной давности колонке для The Wall Street Journal федеральный канцлер пишет о недопустимости победы России над Украиной и необходимости всячески этому исходу войны воспрепятствовать. Единственное ограничение, и тут он повторяет слово в слово за Байденом: НАТО не должно быть втянуто в эту войну непосредственным образом. В своем послании к конгрессу, кстати, американский президент в который раз подчеркнул эту позицию. Трус?

Собственно, здесь и проходит линия различения между позициями Макрона и Шольца-Байдена: француз говорит, что нельзя исключать самого жесткого варианта, а немец с американцем настаивают: не только можно, а нужно исключить. Они не готовы к "стратегическому рывку", о котором говорит французский президент.

Все это совсем не делает Олафа Шольца трусом, как намекает Эмманюэль Макрон, ничуть не превращает в жалкого "канцлера мира", как его охарактеризовала Politico, и нет, он не претендует на роль самого слабого звена в кампании НАТО по спасению Украины, как пишет The Times. Немецкий лидер прилежно и непоколебимо придерживается общей выработанной позиции западных союзников, какой она была на конец 2023 — начало 2024 года. Другое дело, что кризис американского лидерства создал новую реальность, которая требует от европейских руководителей выйти из позиции ведомых и занять позицию ведущих, а как это должно выглядеть, никто не знает, даже нетрус Макрон.

Ничем, кроме вдруг в самое последнее время прорезавшейся дерзкой риторики французский лидер от немецкого не отличается. Ни красивые слова, ни попытки клевать Шольца, который и так прыгнул выше своей головы, не заменяют дела, а выдают общую растерянность перед новыми вызовами.

Кстати, если кого-то раздражает невоинственный вид Шольца, посмотрите и послушайте его однопартийца министра обороны ФРГ грозного Бориса Писториуса или "зеленую" Анналену Бербок, возглавляющую немецкий МИД. Больших ястребов еще поискать. Бербок уже призвала своего главу правительства "интенсивно рассмотреть" потенциальные поставки "Таурусов" в Украину. И утечка прослушки, устроенная русскими, свидетельствует об их озабоченности, что в любой момент запрет на поставку ракет может быть снят, а сам разговор немецких военнослужащих показывает, что в бундесвере к этому готовятся.

В общем, как ни крути, а жалких трусов из нынешних немцев, какими пытались в начале 2000-х представить французов, никак не выходит. Если кто и выглядит сейчас во всей этой истории неприлично, это американцы, убравшие в самый неподходящий момент плечо поддержки, сильно подмочив тем самым репутацию отчаянных вояк и надежных братьев по оружию, но у них еще есть шанс наверстать.

А вот русских в этот раз прощать не будут. Ни за что. Это краеугольный камень назревшего стратегического переосмысления системы глобальной безопасности. Дальше дело воли и техники.