Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал новую должность бывшего главнокомандующего ВСУ

И еще немного о Залужном – точнее, о массовой реакции на его увольнение с военной службы из-за заключения ВВК.

Во-первых, каждый человек решает для себя сам, когда остановиться и куда двигаться дальше в жизни. Диктат общества здесь не работает. Да и Залужный не может не понимать, что останется в истории Украины как выдающийся деятель.

Поэтому аргументы серии "заставили", "запугали", "спасался от тюрьмы по искусственному обвинению" абсурдны. Завершить карьеру военного и начать карьеру дипломата (или наоборот – пойти в дипломатию и для этого избавиться от статуса действующего военного) – собственное решение Залужного. Он никому ничего не должен – и тем более не должен оставаться в армии, несмотря на все, умереть на боевом посту, но не двинуться никуда.

Ну и то, о чем я говорю с самого начала формирования иконы "Залужный": объективно никто ничего не знает о генерале Залужном. Весь его образ – это вами созданный миф. Как и его возможные политические амбиции, перспективы президентства, возглавления протестов… Я регулярно повторял при появлении каждой новой идеи: Залужный и на этот счет ничего не говорил. Какая-либо позиция Залужного и по этому утверждению отсутствует. Он ничего не подтвердил и не возразил.

Неприятно, пожалуй, но отношения Залужного и украинского общества неплохо укладываются во фразу "сама придумала – сама обиделась". Да, к сожалению, это наиболее ожидаемый (мной, по крайней мере) сценарий развития событий: те, кто на него молились и делали икону, с такими же эмоциями начнут его проклинать через месяц-два.

Судя по сегодняшнему наполнению новостных лент, мой прогноз по падению рейтингов Залужного ближе к лету был слишком оптимистичным. Рейтинг генерала начнет падать прямо сейчас.

На самом деле это показательная история, которая больше говорит не о Залужном, а о нашем политически незрелом обществе.

Хотя буду честным: я все же надеюсь, что он уже скоро, как только успокоится ситуация с новой карьерой, заявит о своих политических амбициях и взглядах. И это, возможно, переломит существующую тенденцию с возможным понижением популярности, люди поймут. Но будем смотреть имеющуюся социологию, и что она покажет.

И насчет возмущений изменением карьеры и отказа от войска: так а что он должен делать при имеющихся обстоятельствах? Упорно держаться за погоны, пусть даже назначат каким-нибудь завскладом где-нибудь на Закарпатье? Ну, не хочет человек жертвовать ради мифа своей жизнью. Это можно понять.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram