Немедленно уберите эту вещь из машины: ночные морозы выведут ее из строя

Зарядка охлажденного устройства грозит перегревом и риском возгорания

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С наступлением холодов водителям рекомендуют не оставлять в автомобилях электронные сигареты. Низкие температуры могут негативно влиять на аккумуляторы устройств, а также вызывать проблемы с жидкостью для заправки.

Совет особенно актуален на фоне прогнозируемого похолодания в Украине: после аномального потепления до +18 градусов температура воздуха резко снизится. Больше читайте в материале: Аномальные +18, а затем заморозки: Украину накроет мощная волна контрастной погоды

Почему не стоит оставлять электронную сигарету в машине

Как пишет британское издание The Mirror, с наступлением холодов водителям советуют не оставлять электронные сигареты в автомобилях на ночь. Низкие температуры могут негативно влиять на работу устройств и их аккумуляторов.

Об этом рассказала доктор Марина Мерфи, руководительница внешних и научных связей компании Northerner. По ее словам, холод может привести к замерзанию аккумулятора, загустению жидкости для электронных сигарет и нарушению работы устройства.

Из-за перепадов температур резервуар электронной сигареты может треснуть или протекать Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Кроме того, из-за перепадов температур резервуар с жидкостью может треснуть или начать протекать. Специалистка советует перед зарядкой дать устройству нагреться до комнатной температуры.

Когда в Украине резко похолодает

После кратковременного потепления в Украине ожидается снижение температуры.

Если 13–14 ноября в отдельных регионах воздух прогреется до +18 градусов, то уже с 15 ноября погодные условия изменятся. Ночью температура будет опускаться до -4 градусов, а днем составит +3…+9 градусов.

В Украине установится сухая погода благодаря развитию антициклона. Осадки временно прекратятся, однако такая ситуация продлится недолго.

Уже 19–20 ноября дожди вновь охватят территорию страны. Вместе с прохождением холодного фронта усилится ветер, который сменит направление на северо-западное.

Как сообщал "Телеграф", в 2023 году показатель распространенности электронных сигарет среди подростков в возрасте 13–15 лет составил 19,6%.