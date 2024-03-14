Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил, почему Украина использует против России тактику тысячи порезов

Рейд российских добровольцев на территорию Курской и Брянской областей РФ не случайно проходит в неделю "выборов Путина". И не случайно совпадает с усилившейся активностью ударов украинских БПЛА по приграничным областям страны-агрессора и не только. Всё это выглядит как часть общей тактики Украины с целью влияния на предвыборный процесс в РФ. На то, чтобы россияне поняли, кто привел в их дом войну – реальную, а не телевизионную. И соответственно прореагировали на выборах.

Обращает на себя внимание то, что Путин оперативно прокомментировал этот рейд в своем интервью. Я не помню, чтобы он реагировал так быстро. На тот же пригожинский мятеж – с серьезным опозданием. А тут – такая быстрая реакция. Похоже, Путин понимает риски от таких рейдов. И те задели его за живое.

Интересно, что в том же телеинтервью Путин назвал одной из целей таких действий Украины (а приписывает всё именно нам) – захват российских территорий и их обмен на переговорах на украинские, захваченные Россией. То есть Путин допускает для себя уже не только рейд, но и захват российских территорий, длительный контроль над ними противостоящими ему силами. То есть он не так уверен в нерушимости своих границ и ослаблении Киева, как пытался показать ранее.

До этого Путин всегда говорил, что Киев – марионетка Запада, что он готов вести переговоры о решении, как говорят по методичкам российской пропаганды, "украинского кризиса" – с Западом. А теперь уже склоняется к диалогу с Украиной. То есть планка переговорного уровня для Москвы упала с Вашингтона до Киева. И это говорит о том, что Украина становится всё более субъектной в глазах Путина. Хотя он этого и не признаёт, но явно не так уверен в победе, несмотря на тактические успехи на линии фронта. И готов на переговоры с украинской стороной, а не с Западом.

Такие метаморфозы в путинском сознании могут быть вызваны нашей успешной тактикой нанесения мелких, но болезненных ударов по всей территории РФ. Происходит целенаправленное уничтожение объектов – как военных, так и энергетических, что реально ослабляет страну-агрессора. Не только в экономическом и военном плане, но и психологически. Россия чувствует себя более уязвимой.

Тактика тысячи мелких порезов, используемая против РФ, выгодна Украине в том плане, что у нас тут есть преимущество. Не нужны самолеты, дальнобойная артиллерия. Хватает БПЛА. Ну, а Россия физически не может закрыть свою огромную территорию от наших дронов. Это изначально проигрышная для Кремля ситуация.

И, видимо, Путин начинает это понимать. Из-за этого всё чаще в РФ говорят о переговорах, подключая также те или иные силы извне. В последнее время активизировались Папа Римский, фактически предложивший Украине капитулировать, венгерский премьер Орбан, который явно на российской стороне, турецкий лидер Эрдоган, у которого – свои интересы.

Такая активизация темы переговоров говорит о том, что Кремль видит эффективность украинской тактики казни с помощью тысячи мелких порезов (что иронично, корни тут – из Китая, который также играет в миротворчество). А усиливает ее эффективность заявление французского президента Макрона о возможности ввода войск стран — членов НАТО на нашу территорию. Сигнал четкий – России не дадут достигнуть успеха в Украине. А затяжная война невыгодна Путину – и он это понимает. Ему обозначили перспективы, что Запад будет еще больше втягиваться в это противостояние. И в Кремле уже могут понимать, что шансов тут у РФ нет.