Послание Путину перед выборами: антивоенные лозунги появились на улицах еще одного российского города (фото, видео)

Действия власти в России поддерживают не все

В России приближаются президентские выборы, а на улицах городов начинают появляться антивоенные лозунги. Так, например, неизвестные оставили недвусмысленные надписи на улицах Екатеринбурга.

Как сообщила жена погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия в своем telegram-канале, жители города тем самым показывает, что выступает за Россию без Путина.

"В разных районах Екатеринбурга появились такие граффити", — сообщила она.

Напомним, подобные граффити уже видели и в других городах России, например в Санкт-Петербурге. Там организатором акции оказался бывший депутат местного Законодательного собрания Максим Резник. Он призывал людей прийти на выборы, но голосовать за любого другого кандидата, только не за Путина, чтобы не дать ему пойти на пятый срок.

До этого надписи вроде "ПТН ПНХ", "Нет Войне", "Выборы украли" и другие лозунги видели и в других городах, вроде Энгельса, Липецка и Брянска.

Как сообщалось ранее, предстоящие выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта. Кроме того, их намерены проводить также и в оккупированных городах Украины. Украинцам же рекомендуют любыми способами избегать участия во всех этих акциях: как в голосовании, так и в социологических опросах, экзит-полах и других публичных и непубличных мероприятиях.