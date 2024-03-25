Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, на что повлияет громкий теракт в России

Жизнь после Крокуса. Что дальше? А дальше все будет интересно.

Усиленное отрицание ИГИЛа спровоцирует новую атаку ИГИЛ. Еще более кровавую и бесчеловечную. Чтобы больше не возникало сомнений. Возможно, это будет не завтра, но в достаточно прогнозируемом будущем.

Но даже без этого Россия продемонстрировала абсолютную неспособность ни предупреждать, ни реагировать на теракты такого масштаба. Здесь все по хронологии. Спокойно убить кучу людей. Поджечь. Сесть в авто. Уехать. И в авто доехать почти до границы … Вспоминаю рейд Пригожина и думаю тогда он реально мог взять Кремль. О чем это? Это не ракетами забрасывать Украину и не женщин за комментарии в социальных сетях таскать. Безопасности в России нет. По крайней мере, в Москве и тот ИГИЛ это понял. Уже.

Террор и погромы. Полицейский беспредел, который начнется с мигрантов под дружное улюлюканье русских и закончится ГУЛАГом 2.0. Иначе и быть не может. Здесь надо или осудить всех кто спрашивал подозреваемых. Или выпускать джин насилия. Выбор тоже очевиден.

Как это отыгрывается на нас? А вот здесь уже не так все плохо, на самом деле.

Во-первых, россияне должны задействовать на репрессиях и успокоении репрессиями значительный ресурс. ФСБ, полицейские – откуда? С оккупированных территорий в т.ч. Там теоретически есть опыт. Нам – плюс. Нашим людям в оккупации – плюс.

Во-вторых, слабость системы безопасности России открывает оперативное пространство для масштабирования Белгородской операции и возможность размышлять над походом внутрь России. Просто события в Крокусе как приглашение.

В-третьих. Мобилизация. Россияне имели план и частично реализовали закрытие потребностей мобилизации из-за затягивания мигрантов в войско. Теперь это невозможно. Россияне не будут служить с риском, что таджики договорятся с украинцами (как бы дико это ни звучало, но именно такие разговоры уже пошли. Обратная сторона "украинского следа"). Поэтому придется набирать… россиян. И война для них станет ближе. Намного. А значит и приблизит точку перелома.

Поэтому все только начинается. В достаточно короткой перспективе мы увидим последствия ошибочного решения привязать, а скорее сменить виновный ИГИЛ на невинных нас. Последствия будут. Мы почти в начальной точке, то запасайтесь терпением – дальше уже не будет как раньше. И будет достаточно любопытно. Точно.

Источник: пост Андрющенко в Telegram.