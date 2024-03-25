Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, на що вплине гучний теракт у Росії

Життя після Крокуса. Що далі? А далі все буде цікаво.

Посилене заперечення ІДІЛу спровокує нову атаку ІДІЛ. Ще більш криваву та нелюдську. Аби більше не виникали сумніви. Можливо, це буде не завтра, але в достатньо прогнозованому майбутньому.

Та навіть без цього росія продемонструвала абсолютну нездатність ані попереджати, ані реагувати на теракти такого масштабу. Тут все по хронології. Спокійно вбити купу людей. Підпалити. Сісти в авто. Поїхати. Та в авто доїхати майже до кордону … Згадую рейд Пригожина та думаю тоді він реально міг взяти Кремль. Про що це? Це не ракетами закидувати Україну і не жінок за коментарі в соціальних мережах тягати. Безпеки в росії нема. Принаймні в москві і той ІДІЛ це зрозумів. Вже.

Терор та погроми. Поліцейський беспредел, який почнеться з мігрантів під дружне улюлюкання росіян та закінчиться ГУЛАГом 2.0. Інакше і бути не може. Тут треба, або засудити всіх хто питав підозрюваних. Або випускати джина насильства. Вибір теж очевидний.

Як це відіграється на нас? А ось тут вже не так все погано, насправді.

По-перше, росіяни мають задіяти на репресії та заспокоєння репресіями значний ресурс. ФСБ, поліцаї — звідки? З окупованих територій зокрема. Там теоретично є досвід. Нам — плюс. Нашим людям в окупації — плюс.

По-друге, слабкість системи безпеки росії відкриває оперативний простір для масштабування Білгородської операції та можливість розмірковувати над походом в середину росії. Просто події в Крокусі як запрошення.

По-третє. Мобілізація. Росіяни мали план та вже частково реалізували закриття потреб мобілізації через затягання мігрантів у військо. Тепер, це неможливо. Росіяни не будуть служити з ризиком, що таджики домовляться з українцями (як би дико це не звучало, але саме такі розмови вже пішли. "Зворотна сторона "украинского следа"). Тому прийдеться набирати … росіян. І війна для них стане ближче. Набагато. А значить і наблизить точку перелому.

Тому, все тільки починається. В досить короткій перспективі ми побачимо наслідки хибного рішення прив’язати, а скоріш змінити винний ІДІЛ на невинних нас. Наслідки будуть. Ми майже в початковій точці, то запасайтесь терпінням — далі вже не буде як раніше. І буде досить цікаво. Точно.

Джерело: пост Андрющенка в Telegram.