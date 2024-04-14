Из-за ночной атаки на Израиль пострадали более 10 человек: посол ответил, есть ли среди них украинцы

Большинство ракет и дронов были сбиты за пределами страны, однако без разрушений не обошлось

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран атаковал Израиль дронами и ракетами разного типа, из-за чего 12 человек получили ранения. Среди них нет украинцев.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал об этом в комментарии "Суспільному". Он отметил, что в одном из самых больших городов страны Тель-Авиве даже не включали сирены воздушной тревоги.

"Не релевантный вопрос получили ли украинцы ранения, повреждения. Такой информации нет и, скорее всего, уже не будет", – сказал Корнийчук.

Дипломат назвал работу противовоздушной обороны Израиля и союзников успешной. Хотя официальной статистики нет, однако по предварительным данным большинство средств нападения были уничтожены за пределами страны. Имеются разрушения инфраструктурного объекта на территории военной базы ЦАХАЛ (армии обороны Израиля).

Отметим, в ночь на 14 апреля Иран совершил атаку на Израиль со своей территории и с земель своих "прокси", находящихся в Сирии, Йемене и Ливане. ЦАХАЛ отбивался от вражеских обстрелов около 5 часов. По предварительным данным, Иран и союзники запустили в направлении Израиля около 185 дронов и 110 ракет.

Этот обстрел официальный Тегеран анонсировал дважды за последние две недели. Иран говорил о мести за смерть генералов во время удара по зданию консульства в Сирии 1 апреля.

Однако Тегеран якобы был готов отказаться от атаки. Для этого ООН должна была признать Израиль виновным в ударе по зданию консульства в Дамаске и наказать за смерть иранских генералов.

За несколько суток до атаки на Израиль страны начали готовиться к эскалации. Несколько государств Ближнего Востока закрыли воздушное пространство для полетов, а МИД Франции призвал своих граждан отказаться от поездок в Израиль, Ливан и Иран.

Ранее "Телеграф" сообщал, как дальше будет разворачиваться ситуация на Ближнем Востоке и ударит Израиль по Ирану в ответ или нет. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос поделился своим прогнозом.