Политолог, боец подразделения ГРОМ 41-й омбр Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал о ситуации на горячем направлении

Бои за Часов Яр на севере Донецкой области в последнее время – в топе новостей с фронта. Появились даже рассуждения, что потеря этого города представляет угрозу для центра Украины.

В "Часике" ситуация действительно тяжелая. Враг штурмует его давно. Но ни под переназначение Путина президентом (7 мая), ни под сегодняшнее сакральное для РФ 9 мая, ничего добиться оккупанты не смогли. В Часов Яр они так и не зашли.

Вход российских подразделений в "Часик" подразумевал бы уличные бои, когда количественное преимущество врага было бы более заметным. К счастью, этого нет.

Наши арта, минометчики, дронщики не подпускают врага к городу. Хотя иногда россиянам удается подойти достаточно близко, начинаются стрелковые бои. У меня побратим недавно получил именно стрелковое ранение. А это редкость. Чаще – осколочные.

И всё ж в последнее время мы лучше выжигаем вражеские позиции в том районе. И россияне чувствуют себя у Часова Яра уже неуютно. Нечто подобное наша 41-я бригада устраивала им под Купянском. Тогда главком Сырский даже отметил тактические успехи ВСУ на том направлении. Около месяца назад нас перебросили в "Часик". И сейчас здесь есть определенные перемены в позитивную для Украины сторону.

Проблемы в том, что враг КАБами, ракетами и снарядами продолжает ровнять Часов Яр с землей. У россиян тут значительный перевес в авиации, в количестве боеприпасов. ВСУ остро необходимы давно обещанные, но так и не дошедшие до фронта истребители F-16, системы противовоздушной и противоракетной обороны, РЭБ для защиты от дронов, собственно дроны.

Очень ждем поставок западного вооружения и пополнения в виде мотивированных бойцов, которые это оружие будут использовать.