Політолог, боєць підрозділу ГРІМ 41-й омбр Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" розповів про ситуацію на гарячому напрямку

Бої за Часів Яр на півночі Донецької області останнім часом – у топі новин з фронту. З’явилися навіть міркування, що втрата цього міста становить загрозу для центру України.

У "Часіку" ситуація справді важка. Ворог штурмує його давно. Але ні під перепризначення Путіна президентом (7 травня), ні під сьогоднішнє сакральне для РФ 9 травня нічого домогтися окупанти не змогли. У Часів Яр вони так і не зайшли.

Вхід російських підрозділів у "Часік" означав би вуличні бої, коли кількісна перевага ворога була б помітнішою. На щастя, цього немає.

Наші арта, мінометники, дронники не підпускають ворога до міста. Хоча інколи росіянам вдається підійти досить близько, починаються стрілецькі бої. У мене побратим нещодавно отримав саме стрілецьке поранення. А це рідкість. Найчастіше – осколкові.

І все ж таки останнім часом ми краще випалюємо ворожі позиції в тому районі. І росіяни почуваються у Часовому Яру вже незатишно. Щось подібне наша 41 бригада влаштовувала їм під Куп’янськом. Тоді головком Сирський навіть наголосив на тактичних успіхах ЗСУ на тому напрямку. Близько місяця тому нас перекинули до "Часіка". І зараз тут є певні зміни у позитивний для України бік.

Проблеми в тому, що ворог КАБами, ракетами та снарядами продовжує рівняти Часів Яр із землею. У росіян тут значна перевага в авіації, у кількості боєприпасів. ЗСУ гостро необхідні давно обіцяні винищувачі F-16, які так і не дійшли до фронту, системи протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ для захисту від дронів, власне дрони.

Дуже чекаємо на постачання західного озброєння та поповнення у вигляді мотивованих бійців, які цю зброю будуть використовувати.