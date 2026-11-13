Названа главная проблема с запуском "челноков" через Днепр в Киеве

Для восстановления переправ необходимо согласование военных и сертификация пассажирских судов

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Реализация идеи запуска пассажирских катеров в Киеве для разгрузки мостов имеет несколько препятствий. Одно из них – инвентаризация киевских судов.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Катера вместо мостов в Киеве: сколько людей на самом деле перевезут лодки и чем грозит тревога посреди Днепра

Заявления об инвентаризации киевских судов противоречат друг другу: народный депутат Владимир Крейденко говорит, что ее еще не проводили, а министр Николай Калашник – что уже провели. Перед запуском рейсов нужна проверка плавсредств, а городу – определить заказчика и плательщика.

Крейденко заявил о необходимости инвентаризации. Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник, напротив, 30 октября в Верховной Раде сообщил, что она уже проведена, и о примерно 20 единицах речного транспорта в пределах Киева, которые можно использовать.

"Вопрос в том, существуют ли эти суда до сих пор, достаточно ли их по количеству и достаточно ли хорошее у них техническое состояние. От этого будет зависеть результат", – сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

По его словам, депутат называет "лодочками" разные плавсредства. В Киевском речном порту нужна ревизия, а для пассажирских рейсов – дополнительные сертификации.

Проверка должна установить наличие, количество и техническое состояние плавсредств Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Калашник подчеркнул: восстановление переправ возможно только по согласованию с военными. Указанный КГГА порядок предусматривает разрешение коменданта Северной комендатуры на движение судов исключительно в светлое время суток.

Директор ProMobility Дмитрий Беспалов главной преградой называет организационные вопросы: суда принадлежат госпредприятию, транспорт и билетная система – коммунальные. Городу нужно определить заказчика перевозок, плательщика и ответственного за расписание.

В ЕС город и перевозчик заключают договор об оказании транспортной услуги. Беспалов искал бы частного инвестора и оператора; стоимость проекта без технико-экономического обоснования он не оценивает.