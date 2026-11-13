Дворец на 1900 квадратов в Козине: где осели миллионы организаторов громких земельных афер в Киеве (фото)

Реестры свидетельствуют об имении и восьми земельных участках

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В феврале 2026 года Анна Теренкова приобрела имение площадью 1 932,5 кв. м на улице Заречной в Козине. Она – жена руководителя ОО "Труханов Гай", которая фигурировала в судебном деле о несуществующих зданиях и претензиях на землю Труханова острова.

Приобретенная резиденция расположена на участке площадью более 0,5 га.

"Телеграф" подробнее рассказал об этом в материале: Заповедный Труханов для семьи "короля обнала": фантомные тысячи квадратов, фирмы из Панамы и имение в Козине

Резиденция с охраной и собственной подстанцией

Согласно приведенной изданием выписке из реестра, почти 813 кв. м основного дома составляет жилая площадь. В усадьбу также входят два отдельных дома для охраны, баня, вольер и персональная трансформаторная подстанция для электроснабжения резиденции.

В резиденцию Ганны Теренковой входят два дома для охраны и собственная подстанция

67-летняя владелица – мать Дианы Стрелковской и жена Валерия Теренкова, основателя и председателя правления ОО "Труханов Гай". Организацию зарегистрировали 15 января 2021 года, незадолго до операций с фантомной недвижимостью на Трухановом.

Диана Стрелковская – бывшая жена бизнесмена Вячеслава Стрелковского, которого СМИ называли "королем обнала" и бенефициаром конвертационных центров и налоговых "скруток". Супруги развелись в 2014 году.

Земельные владения Дианы Стрелковской в Хотове и Крыму

По данным реестра, Диане Стрелковской принадлежат восемь участков общей площадью более 4,2 га в селе Хотов Обуховского района Киевской области. С января 2014 года на нее также зарегистрирован участок в оккупированном Гурзуфе в Крыму.

Права на семь хотовских участков Дианы Стрелковской оформили в ГРВП в один день

Большинство первичных документов на хотовские земли датированы 2008–2012 годами. В электронном ГРВП права на семь участков оформили в один день, 25 ноября 2020 года, а восьмой добавили в конце 2021 года.

В то же время анализ свежих выписок, проведенный изданием, не выявил жилых домов или квартир в прямой собственности Дианы или Вячеслава Стрелковских. За ними зарегистрирована исключительно земля.

Как фантомные здания стали основанием для претензий на землю Труханова

Еще в 2013 году компания "Каргонис Груп" через решение суда оформила документы на несуществующее здание площадью почти 1600 кв. м. В 2020 году его, согласно документам, разделили на две части и внесли их в государственный реестр. Прокуратура требовала вернуть земли и водную территорию общины.

Основанием для претензий стали документы на те же несуществующие здания площадью 750,1 и 841 кв. м. В начале 2021 года ОО "Труханів Гай" получила эти объекты и менее чем за месяц продала их панамской Inspiration Solutions S.A.

Позже панамская компания передала те же здания обратно организации в ипотеку. Прокуратура обратилась в суд в интересах Киевсовета, чтобы отменить регистрацию права собственности и ипотечный договор. По данным расследования, во время апелляции ОО затягивала процесс из-за международного вручения документов ответчику в Панаме: определения переводили на испанский и пересылали через Минюст и дипломатические каналы.

В марте 2024 года Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил иск, а в июне 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение без изменений. 28 октября 2026 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда закрыл кассационное производство по жалобе ОО "Труханов Гай". Землю окончательно вернули общине Киева. Но подозрений по уголовному делу о мошенничестве пока нет.

Как сообщал "Телеграф", бывшая радиорубка на Трухановом острове стала усадьбой с кортом в деле, связанном с экс-нардепом Немировским. Киевсовет в 2020 году передал в аренду на 10 лет 0,58 га вокруг его дома.