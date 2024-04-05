В Украину могут зайти серьезные игроки оборонного рынка — гендиректор "Украинской бронетехники"

Владислав Бельбас подтвердил заинтересованность компаний из Штатов к украинскому ВПК

У Украины есть неплохие шансы привлечь инвестиции из Соединенных Штатов Америки и других развитых стран, эти процессы уже начались и активно продолжаются. Но в то же время и украинская сторона должна устранить некоторые важные препятствия, чтобы улучшить ситуацию в украинском оборонпроме и победить в войне против России.

Об этом во время Экономического форума по безопасности в Киеве в пятницу, 5 апреля, заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"В США вся "оборонка" построена на частных компаниях. А частный бизнес специфичен, который будет работать с выгодой для получения какой-то прибыли — это и есть капитализм, существующий в США. Если американцы увидят перспективы у нашего рынка, а я заранее скажу, что они уже их видят, они сюда придут. Потому что, начиная с оборонного форума DFNC1, который проходил в Украине в сентябре и после выставки MSPO в Польше, американские компании начали активно искать партнеров в Украине, анализировать рынок. Перед приходом такого серьезного бизнеса в Украину проходят be diligence определенных компаний, be diligence рынка — глубокий анализ/исследование ситуации через разные институты. Они это уже делают. А если они это делают, это означает неотвратимый процесс их захождения", — сказал он.

В то же время, как добавил Владислав Бельбас, сейчас в авангарде сотрудничества с украинской "оборонкой" стали компании из Германии, которые уже организуют "совместные предприятия в Украине, активно развивают это направление, и это показывает стабильную тенденцию, которая будет развиваться в будущем более активно".

"Но нам с нашей стороны нужно, в частности, работать над защитой информации. У нас сейчас вся информация об исполнителях оборонного заказа находится в открытом доступе. К примеру, локации этих компаний, расположение мощностей и т.Д. России не нужно даже задействовать шпионов или спутниковую разведку, поскольку это в открытом доступе в интернете. Погуглил, и ты имеешь всю информацию. На третьем году войны нужно это убирать, и такое негативное влияние нужно нивелировать. Поскольку мы в настоящее время ограничены в международной помощи, наша оборонная индустрия будет точкой выживания для нас. Если его не будет и если российские войска начнут двигаться в наступление, то у нас нет запасов на ведение боя на 5-7 месяцев. Насколько я знаю, у нас очень краткосрочные запасы для ведения боевых действий", — рассказал топ-менеджер "Украинской бронетехники".

Вместе с тем, по его словам, Украине следует также подумать над тем, чтобы либерализировать экспорт вооружения за границу. Ведь если отечественный ВПК может производить некую продукцию, а за рубежом ее готовы покупать, то логично и необходимо было бы продавать украинское вооружение, заводя в страну валюту. Это улучшит экономическую ситуацию в Украине и будет стимулировать внутреннее производство. Также, как добавил Бельбас, в отсутствие экспортных ограничений, украинским компаниям ничто не мешает произвести релокацию производства за границу, в ту же Польшу.

"Долгосрочная война идет на истощение экономик. А если в ручном режиме не дают экспортировать какую-либо продукцию, вы прикручиваете доход для государства… Очень важно в этом процессе не перерегулировать. Мы уже видим отток, а быстрее всего это делают производители беспилотников. Для них уехать из Украины очень быстро. Но ведь вы потом эти компании не затащите в Украину, условно говоря, танками. В Польше благоприятные налоги, упрощенная система ведения бизнеса, там полегче, там меньше бюрократии. На 100% гарантирую, что все уехавшие отсюда производители они не вернутся. За это нужно бороться. Это те средства, которые нам помогут воевать сейчас и, думаю, позволят победить в войне", — резюмировал Владислав Бельбас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия уже в 2024 году планирует построить минимум четыре завода по производству оружия в Украине. Они будут производить не только военную технику и снаряды, но системы ПВО.