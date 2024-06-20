Эксперт Defense Express Александр Киричевский проанализировал нынешнее состояние российско-украинской войны

Текущие тезисы в нашей войне на истощение. Стартовое – почему-то мы считаем, что самое зловещее сейчас нужно искать в новостях, касающихся событий на передовой.

Но там картину, по большому счету, можно свести к понятию "позиционного тупика", буквально в стиле Первой мировой, когда обе стороны прилагают значительные усилия на поле боя, но не имеют соответствующих сдвигов.

Именно зловещий "туман войны" на самом деле состоит в том, какие дальнейшие решения будет принимать РФ для продолжения войны против Украины.

То есть будет ли Кремль объявлять новую мобилизацию или наоборот масштабирует привлечение наемников, ну и в конце концов – как будет возобновлять полученные потери по технике и вооружению, и какую роль там могут сыграть закрома Ким Чен Ина.

Поскольку накопленный россиянами ресурс и потенциал для "большого летнего наступления" на данный момент по существу исчерпан, как-то даже вариант с диверсионным наступлением на Сумскую область у раш*стов так и не перешел к практической реализации.

– Почему-то мы думаем, что даже война на истощение завершается политическим урегулированием.

Но на самом деле такое завершается несколько иным способом – сначала одна из сторон войны сталкивается с тем, что дальше просто не может вести боевые действия, а уже потом этот результат фиксируется в виде соответствующих политических конструкций.

- Логика подсказывает, что из ловушки "войны на истощение" нужно выбираться, но при попытке выхода можно оказаться в двух новых ловушках.

Если выбирать вариант "медленнее истощаться", то все равно война на истощение со всеми негативными аспектами, только дольше.

Если же выбирать вариант "быстрее мобилизовываться", то начинаются свои специфические нюансы.

Например, почему-то наши западные партнеры говорят о необходимости мобилизации человеческих ресурсов, но при этом довольно скромно молчат о поставке новых партий техники и вооружения для активных боевых действий на суше.

Уже даже никто не берется "откапывать" нам где-нибудь Т-72 или Leopard 2 из остатков по загашникам.

И это все при том, что скажем так степень моторизации нашей армии глубоко оставляет желать лучшего. Кто умеет пользоваться The Military Balance, тот лучше поймет, о чем я.

– Раз у нас пошла мода на "гуманитарные" дискуссии о характере войны, то и я в это тоже встряну.

Вот смотрите, братья и сестры украинцы, по одному из недавних соцопросов, 60% опрошенных наших соотечественников сказали, что считают нашу текущую войну экзистенциальной.

Но здесь возникает вопрос: а вот экзистенциальная война – это о средствах ее ведения или о достижении определенного результата?

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По большому счету, здесь можно было бы сказать даже не "тезисы", а "узлы".

Ибо по каждому из вопросов вроде бы и очерчено просто, но придется словно рубить Гордиев узел.

Вот этот скрин-шот из одного из отечественных телеграмм-ресурсов оставляю здесь намеренно. Каждый из Вас может сам найти этой иллюстрации применения.

Например, отыскать первоисточник и переведя донести своей целевой западной аудитории, почему экономику РФ санкционным давлением нужно довести до состояния "пусть жрут траву".

Или возможно, кого-то увиденное вдохновит вести свою деятельность в интересах Победы с новой силой.

Ну или, в конце концов, возможно кто-то просто буквально догадается до темы собирать мега-донаты за подписи от отечественного бизнеса на ATACMS или Storm Shadow, ну и соответственно все организовать.

Источник: сообщение Киричевского в Facebook