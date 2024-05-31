"Четко видим одну вещь": Кулеба рассказал об отношении Глобального Юга к войне в Украине

Когда Украина более успешна на поле боя, эти страны склоняются больше в сторону нашей страны.

Отношение стран так называемого Глобального Юга к войне в Украине можно и нужно менять. Да и сейчас далеко не все они поддерживают злость русской Федерации.

Об этом в интервью "OBOZ.UА" заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина должна действовать проактивно.

"Потому что если ничего не делать, тогда жизнь вернется к тебе спиной, если ты не занимаешь активную позицию и не действуешь", — сказал глава украинского МИД.

Более того, он считает, что не все страны Глобального Юга на стороне РФ. Он говорит, когда Украина более успешна на поле боя, эти страны склоняются в нашу сторону.

"Мы четко видим за эти два года войны, что когда Украина более успешна на поле боя, то эти страны склоняются больше в сторону Украины. А когда ситуация стабильна, но Россия продолжает эскалацию, а мы ее сдерживаем, то они соответственно тоже занимают более выжидательную позицию. Именно поэтому я и говорю, что судьбу мирового порядка решает украинский пехотинец, и от успешности его действий будет напрямую зависеть распределение баланса силы в мире», — подытожил Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 15-16 июня в Швейцарии проведут саммит мира по Украине. Во встрече планируется принять участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга. Там обсудят три основных вопроса по Украине. На первый глобальный саммит мира РФ приглашать не будут. Однако у Зеленского не исключают, что представителей РФ могут пригласить на второй саммит. В Кремле назвали бессмысленным саммит мира. Пресс-секретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях.