Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько розповів, навіщо країни Сходу та Півдня зближуються з Росією

Поки ми сповнилися готовністю вести переговори з ЄС, Росія послідовно розвиває контакти з країнами півдня та сходу. Культурі відведено особливе місце, а музеям – особливе в особливому. Як влаштовано.

1. Щоб працювати у великому масштабі, треба накачати великий майданчик.

У 2011 р. у СПб відбувся культурний форум, брали участь 60 російських регіонів. Відчувши потенціал заходу, вирішили розгорнути його на міжнародний майданчик.

У 2012 році в Пітері відбувся перший міжнародний культурний форум, який зараз називається Форумом об’єднаних культур.

База форуму – пітерські музеї (основний майданчик – об’єкти Ермітажу) та театри.

З 2013 року підтримується урядом РФ. На другий форум приїхало понад 150 іноземців. У 2014 р. він також відбувся.

А у 2015 р. у цьому форумі разом із Путіним взяла участь особисто голова ЮНЕСКО. Тобто, окупація-шмакупація – а культура понад усе!

У 2016 р. вже прозвітували про участь понад 750 іноземців з 91 країни.

8-й форум відбувся у 2019 р., а потім сталася пауза на ковід-війну.

Крім "форуму для дорослих" РФ у 2022 році заснувала дитячий міжнародний культурний форум (22-24 серпня відбудеться третій). Бо діти та культура – хто може бути проти цього? Тільки якісь варвари!

На тлі міжнародного звикання до війни минулого року РФ реанімувала майданчик для дорослих. Мабуть, відчули, що вже можна. У СПБ відбувся 9-й форум. Акцент – країни СНД, ШОС, БРІКС та південь зі сходом загалом.

Днями під керівництвом віцепрем’єрки Голікової проведено організацію з підготовки 10-го форуму, який заплановано на 12-14 вересня. Тема "Культура XXI століття: суверенітет чи глобалізм?"…

2. Минулого тижня військова злочинниця та за сумісництвом міністр культури РФ Ольга Любімова перебувала з візитом у Бразилії, де було запущено проєкт "Російські сезони в Бразилії".

Серед іншого Любімова підписала спільну заяву з бразильською колегою Маргарет Менезес у розвиток торішнього меморандуму про взаєморозуміння між міністерствами культури двох країн.

Пріоритети: музейна справа, бібліотеки, виконавське мистецтво. Особливий великий напрямок – кіно.

Любімова запросила Менезес на 10-й форум до СПб, де відбудеться 9-та зустріч міністрів культури країн БРІКС та Фестиваль культур країн БРІКС.

Окремий пункт програми: Любімова зустрілася із директором Національного музею Бразилії Александером Келлнером. Музей відомий тим, що мав шикарні колекції, але в 2018 році згорів вщент. Любімова запропонувала допомогу російських музеїв у сфері реставрації, цифровізації, віртуальної реальності тощо. І звичайно ж запросила на 10-й форум до СПб, поглибити та розширити зв’язки з російськими злочинцями…

3. З 1 по 7 липня 2024 року у Москві та Санкт-Петербурзі відбудуться Дні в’єтнамської культури. "Напередодні святкування 2025 року 75-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин двох держав".

Цитата згаданої злочинниці Любимової: "… минулого року в ході візиту офіційної російської делегації в рамках проведення Днів культури у В’єтнамі сторонами було прийнято рішення про створення Робочої групи з культури у структурі міжурядової комісії. Здійснюється співпраця і у сфері музейної справи, а також інших ключовим напрямкам у галузі культури"…

Така взаємодія дає країнам півдня та сходу те, в чому їм нерідко відмовляє захід (і поки що не може запропонувати Україна). Статус. Видимість рівного партнерства. Можливість дражнити колишні метрополії та утверджуватись у власному суверенітеті.

Тобто не тільки гроші, яких у заходу явно більше.

Джерело: пост Копитько у Facebook.