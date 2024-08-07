Командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр озвучил свою позицию касательно прорыва границы РФ в Курской области

Очевидно, что начался новый виток национально-освободительной войны, где Курская область подпадает именно под категорию "освобождения", а не в интервенции.

Говоря о дефиниции категории "мира", следует отметить, что она абсолютно вариативна, в зависимости от контекста и временной перспективы. Но в долгосрочной перспективе, а это та, в которой в мире будут жить хотя бы три наших поколения, он достигается только ценой победы.

Категория "победы" гораздо проще в определении. Победить для нас — лишить агрессора идеологических перспектив на посягательство, ведь именно на идеологической директиве о русском мире строится вся составляющая наступления России на Украину. А это возможно исключительно по формуле освобождения всех входивших в состав Руси-Украины земель.

Простыми словами: есть два претендента на историческое наследие – россия с Курской, Новгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской и Ростовской областями и Украина, территории которой и являются хребтом Руси. Еще конечно есть Беларусь, но здесь, как говорится, победитель получит все))

Отказ от исторического наследия в этом случае значит не просто утрату земель, а предоставление противнику способности сформировывать публичное мировоззрение и общие установки, конкретно опираясь в данном случае уже на их манипулятивную стратегию в отношении так называемого "русского мира".

Еще более простыми словами — некогда совершенно не русская Орда методом войн и создания междоусобий завоевала часть Руси, чтобы в дальнейшем манипулировать этим и иметь постоянные претензии на нее в полном составе. Именно поэтому любой отказ от исторического наследия — это не мусор, который можно просто выбросить и забыть, а мяч, который в руках врага приобретает совсем другие смыслы.

Капитулянты и миролюбцылюбойценой скажут, что у нас нет шансов и нужно хотя бы сохранить что есть, но сохранение в таком контексте означает лишь то, что рано или поздно у нас заберут все.

К сожалению, присутствие россии у наших окрестностей означает лишь то, что мы всегда должны быть готовы к войне, пока последний клочок Руси не окажется в лоне матери-Украины.

Что касается событий в Курской области, то ребята сейчас делают невероятные вещи, которые могут стать началом конца российской империи, но только если мы все объединимся в этом стремлении.