Волонтер Олександр Карпюк розповів, чому ЗСУ зайшли на територію Росії та як може розвиватися ситуація

Думки про Суджу. Суб'єктивне. Як і багато хто ці дні, я пробував зрозуміти сенс стратегії формування плацдарму в Курській області. Щось почало формуватися в голові. Почали зʼявлятися відповіді.

1) Чому саме Курська область?

Нещодавно ворог планував наступ на Харьків-Суми. ЗСУ формували резерв для відбиття наступу з того напрямку. Але потім ворог захлинувся в Харківській області і вже не розвивав наступ на Сумщині, бо перекидав підрозділи з Сумщини на Харківський напрямок. Але план наступу з цього напрямку є досі, просто РФ перенесла наступ на час, коли вона доорганізує угруповання на тому напрямку.

Судячи зі всього, командування ЗСУ вирішило не чекати поки ворог почне трощити населені пункти на Сумщині, зайшов в Курську область, щоб зробити там "буферну зону". Це дасть час нам на нашій землі, поки ворог буде раз***увати авіацією Курську область.

Відповідь: Якщо ти розумієш що на цьому напрямку буде війна, то бий першим поки ворог не чекає та захоплюй ініціативу.

2) Чому ми так глибоко закріплюємось?

В Курській області є декілька важливих інфраструктурних обʼєктів, які треба контролювати ̶т̶а̶ ̶г̶а̶р̶н̶о̶ ̶з̶а̶м̶і̶н̶у̶в̶а̶т̶и̶, що вже зроблено. Крім того, йде робота з мінування шляхів, по яким ворог може підтягнути сили та засоби.

Це ускладнює розгортання колон у бойові порядки, бо це не Донецький напрямок, тут організованого плацдарму немає, щоб його зробити — треба витрачати час, засоби та живу силу. Як авіацією та артилерією вибивати ЗСУ з інфраструктурних обʼєктів, які дуже потрібні РФ і які при повному знищенні в реальності сьогодення неможливо відновити — ну хз.

3) Але ж нам потрібні сили на Покровському напрямку.

Так, потрібні, але спочатку треба нівелювати різницю в живій силі. На Покровському напрямку пі**ри вже кидають резервні бригади в наступ, в них там ініціатива. Краще заставити ці резерви перекинути на напрям, де вони не мають переваги, ніж битись з ворогом в тому місті де їм комфортно та за їх правилами, бо тут важливих для РФ обʼєктів немає, все розвалюється авіацією та ракетами. Якщо зможуть відтягнути туди резерви і цим дадуть нам тут час- це буде дуже здорово.

4) Але ж вони колись нас вибʼють з тієї території?

Так. Але при цьому розвалять купу своїх населених пунктів, втратять декілька інфраструктурних обʼєктів, та втратять ініціативу на Харківському напрямку. Крім того, після цього їм прийдеться все ж організувати охорону кордону, бо зараз вони знімають всі підрозділи та кидають на Донецьку область, бо знають що ми не перейдемо кордон. Розвалений район заставить їх виділяти частину ресурсів на охорону кордонів, щоб не допустити повторення, а це непросте завдання з урахуванням того що в них людей не вистачає.

5) Але ж тут відомі блогери кажуть що це все не потрібно, і таким чином влада просто відволікає простий нарід від подій на Покровському напрямку?

Ну, що поробиш. Фейсбук — це не про факти, це про торгівлю емоціями. Те що деякі люди опустились до того що майже цитують Герасимова, при оцінці цієї операції — каже про їх моральний стан багато. Але такі блогери свідомо спрощують ситуацію, тому що вважають своїх підписників за бидло. Такі військові операції мають дуже ретельне планування. Бійці які туди пішли, мали конкретні задачі, командування розуміло які кроки треба зробити, чого вони повинні досягнути, скільки набрати для обміну пі**ів, в який час які обʼєкти повинні бути заміновані, а які знищенні. Ніхто з цих командирів не отримав задачу "Ну, зайдіть, покіпішуйте, головне, щоб увага наріду з Покровського напрямку на цьому зосередилась".

Два дні операція йде, судячи по території та втрачених РФ засобів (там по авіації вже три вертольоти та один літак, як я чув), поки все виглядає непогано.

Може бути в майбутньому що завгодно, це війна. Але давайте всі разом будемо підтримувати хлопців там, єдине що їм від нас надо — це підтримка. Давайте усі на ній і зосередимось.