Экономический эксперт Даниил Монин рассказал о снижении переводов заробитчан, а также назвал возможную причину

Переводы украинских заробитчан резко сократились.

Так, если год назад в Украину заходило около 1 млрд долларов в месяц перечислений от работающих вне Украины (5.9 млрд за первое полугодие 2023 года), то эта сумма упала в первом квартале 2024 года до 800 млн в месяц, а во втором квартале — до 700 млн долларов в месяц. (4.5 млрд в первой половине 2024 года). Фактически спад составит, вероятно, 20-25% за год

Такое резкое падение переводов говорит об очевидной тенденции постепенного переезда семей из Украины.

Судя по всему по итогам 2024 года Украина получит только 8.5 млрд долларов переводов, хотя до войны получала 12-13 млрд

Источник: Telegram-канал Даниила Монина.