Бывший советник министра внутренних дел Украины о настоящей Независимости и в чем она выражается

Независимость – это не о вышиванках.

Это о независимости в производстве и применении собственного оружия, боеприпасов, военной техники.

Это о мощных Силах Обороны, разведке и спецслужбах.

О крепком гражданском обществе, которое заставляет Государство работать на Человека, а не наоборот.

Это об уважении к другим и готовности объединяться ради общей цели вместо постоянных раздоров и соревнования в том, кто больше наобещает, а потом не сделает из-за собственной некомпетентности или непорядочности.

Это когда мы с вами независимо мыслим, не так как другие страны, не так, как они хотят или им нужно, а так как нужно нам самим строить нашу Независимую Украину.

Потому и победим!

Источник: пост Геращенко в Telegram