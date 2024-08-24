Независимость – это не о вышиванках - Антон Геращенко
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Бывший советник министра внутренних дел Украины о настоящей Независимости и в чем она выражается
Независимость – это не о вышиванках.
Это о независимости в производстве и применении собственного оружия, боеприпасов, военной техники.
Это о мощных Силах Обороны, разведке и спецслужбах.
О крепком гражданском обществе, которое заставляет Государство работать на Человека, а не наоборот.
Это об уважении к другим и готовности объединяться ради общей цели вместо постоянных раздоров и соревнования в том, кто больше наобещает, а потом не сделает из-за собственной некомпетентности или непорядочности.
Это когда мы с вами независимо мыслим, не так как другие страны, не так, как они хотят или им нужно, а так как нужно нам самим строить нашу Независимую Украину.
Потому и победим!
Источник: пост Геращенко в Telegram
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