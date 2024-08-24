Незалежність – це не про вишиванки - Антон Геращенко
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Колишній радник міністра внутрішніх справ України про справжню Незалежність та те у чому, вона виражається
Незалежність – це не про вишиванки.
Це про незалежність у виробництві та застосуванні власної зброї, боєприпасів, військової техніки тощо.
Це про потужні Сили Оборони, розвідку та спецслужби.
Про міцне громадянське суспільство, яке змушує Державу працювати на Людину, а не навпаки.
Це про повагу до інших та готовність об’єднуватись заради спільної мети замість постійних чвар та змагання в тому, хто більше наобіцяє, а потім не зробить через власну некомпетентність чи непорядність.
Це коли ми з вами незалежно мислимо, не так як інші країни, не так як вони хочуть чи їм треба, а так як треба нам самим розбудовувати нашу Незалежну Україну.
Тому і переможемо!
Джерело: пост Геращенка в Telegram.
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