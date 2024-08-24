Колишній радник міністра внутрішніх справ України про справжню Незалежність та те у чому, вона виражається

Незалежність – це не про вишиванки.

Це про незалежність у виробництві та застосуванні власної зброї, боєприпасів, військової техніки тощо.

Це про потужні Сили Оборони, розвідку та спецслужби.

Про міцне громадянське суспільство, яке змушує Державу працювати на Людину, а не навпаки.

Це про повагу до інших та готовність об’єднуватись заради спільної мети замість постійних чвар та змагання в тому, хто більше наобіцяє, а потім не зробить через власну некомпетентність чи непорядність.

Це коли ми з вами незалежно мислимо, не так як інші країни, не так як вони хочуть чи їм треба, а так як треба нам самим розбудовувати нашу Незалежну Україну.

Тому і переможемо!

Джерело: пост Геращенка в Telegram.