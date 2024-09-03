Экономист, эксчлен Рады НБУ специально для "Телеграфа" объяснил, почему проект переименования копейки выглядит очень неуклюжим

Волна мемов всколыхнула национальный интернет по поводу новой инициативы НБУ по переименованию копеек в шаги. Увидел разные оценки, в основном комического характера. Впрочем, не все так просто, поэтому разберем ситуацию с разных сторон.

Между "исторической справедливостью" и будущим

В Киевской Руси с XI века в обращении были киевские гривны шестиугольной формы, весом около 140-160 г (другие источники указывают, что вес был около 204 г), которые служили единицей платежа и средством накопления монголо-татарского нашествия. Также на Руси чеканили монеты, в обращении были златники и серебряники. Кстати, их до сих пор можно найти в продаже у нумизматов, по крайней мере, серебряники времен Ярослава Мудрого.

Также существует предположение одного из происхождения названия российской валюты рубль. При Киевской Руси при недостатке мелкой монеты торговцы рубили серебряную гривну на куски, и эти кусочки гривны называли рублем. Не берусь утверждать об подлинности этой истории, в научных кругах она существовала в форме басни, но она логична, да и учитывая переписывание истории Украины КГБ и ЦК КПСС сделать из нее басню могли именно по идеологическим соображениям. Как ни крути, такая трактовка происхождения рубля как кусочков гривны унизительна для российской валюты.

Серебряники князя Владимира Великого до сих пор в цене. За них просят 90 тысяч современных гривен

В XVII-XVIII веках шагом называли польско-литовскую серебряную монету стоимостью три деньги, по факту это было название монеты определенного номинала.

Сами шаги появились только 19 декабря 1917 года, когда был принят временный Закон о выпуске государственных кредитных билетов УНР, согласно которому "кредитные билеты выпускаются в рублях, причем один рубль содержит 17,424 доли чистого золота и делится на 2 гривны или 200 шагов". Сначала марки были задуманы только как почтовые миниатюры, но впоследствии, из-за нехватки мелкой разменной монеты, по примеру российских властей, сделавших это раньше, их стали употреблять одновременно в качестве марок и денег на основании закона УНР от 18 апреля 1918 года. Эмиссия от 18 апреля состояла из номиналов в 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Выпускались они в Киеве, в типографии Василия Кульженко, листами по 100 штук с перфорацией, чтобы облегчить отрыв отдельных купюр. Выходит, что физически в форме монеты шагов не существовало.

И вот возникает дискуссионный вопрос: какое же название мелкой монеты для Украины действительно историческое? Шаги, серебряники и златники или рубль? Могу только согласиться, что, конечно, копейки напоминают о российской, а потом и советской оккупации Украины. Назвать мелкую монету в Украине рублем было бы забавно. Во-первых, лишний раз унизить россиян, вроде бы их рубль недовалюта. Во-вторых, внести некоторую неразбериху в определениях на международных рынках. Но с другой стороны, это название нашей разменной монеты будет лишний раз напоминать о восточных соседях, о которых хотелось бы забыть.

Итак, вопрос здесь оставлю открытым, а потому задаю другой вопрос: а нужно ли нам вообще опираться на исторические названия, может лучше смотреть в будущее? Если Украина стремится стать членом ЕС и со временем войти в зону обращения евро, то может копейки было бы лучше переименовать в центы. Так будет удобнее для населения и подчеркнет евроатлантические устремления Украины.

Экономическая сторона вопроса

А вот экономическая сторона вопроса по переработке гривневой мелкой монеты с копеек на шаги или центы вообще очень печальна. Если не ошибаюсь, стоимость чеканки обычной разменной монеты составляла около 1 грн, то есть значительно дороже разового эмиссионного дохода государства. Выходит, что для осуществления этого переименования, как минимум, нужно увеличить смету Банкнотно-монетного двора (БМД). Рассказы НБУ, что он заменит монеты без лишних трат, мягко говоря, ложны.

Начнем с дизайна монет, изготовления пробных партий, переоборудования монетного двора, информационной кампании, полиграфии с признаками защиты монет, расходов на обмен и т.д. А, как мы знаем, рост расходов в госсекторе часто воняет коррупционными рисками. Впрочем, это только часть издержек. Рядовые граждане могут этого не знать, но в кассах пересчета банков никто монеты вручную не перечисляет, для этого стоят специальные счетные машинки, часто подстроенные под монеты определенного номинала. Изменение монет повлечет за собой затраты на переоборудование (и/или) перепрограммирование кассовых узлов. Будут и дополнительные расходы банков на обмен одних монет на другие, потому что старые монеты придется собирать и сдавать в НБУ. Поскольку у нас 75% розницы (если не больше) – это госбанки, то кроме расходов НБУ на БМД расходы терпят еще и государственные банки.

В куче этот "праздник исторической справедливости" выйдет стране в кругленькую сумму, потому что государство недополучит дивидендов от госбанков на сумму их расходов, а госбюджет недополучит прибыль НБУ. Если учитывать, что 2 последних года Правительство Украины финансировало НБУ из-за процентов по ОВГЗ в собственности НБУ, а НБУ упорно не хочет идти на снижение этих процентов – то вообще возникает вопрос: а актуальна ли такая "историческая справедливость", которая вызывает много финансовых вопросов и повышает ли коррупционные риски самого НБУ? Как минимум этими инициативами должны заинтересоваться ДБР и НАБУ.

Впрочем, если Андрею Пышному так хочется сделать что-то историческое, могу предложить другой, более выгодный для государства вариант. Государство может устроить аукцион среди членов Правления НБУ за право назвать мелкую монету в честь члена Правления НБУ, но при условии, что все расходы на 100-120% будут профинансированы самим победителем аукциона. Ознакомившись с декларацией Андрея Пышного, я уже подсчитал, что он целиком потянет эти расходы, а если нет, то возьмет кредит в Сбербанке, там ему не откажут. В таком случае разменную монету вместо копеек можно было бы назвать "пышкой".

К участию в аукционе можно было бы пригласить и Екатерину Рожкову, она также многое наделала для НБУ и достойна. Монету в ее честь можно было бы назвать "рожок". Хотя после последних решений судов Екатерина Викторовна может не потянуть дорогостоящий проект. Я, конечно, шучу, но это точно будет финансово справедливо, чтобы во время войны реализацию "исторических миссий" профинансировать из кошельков небедного ТОП-менеджмента НБУ.

Еще одна сторона вопроса – инфляция. Монета имеет долгий срок службы, зачастую до 10 лет. За 10 лет, даже если НБУ будет обеспечивать инфляцию в Украине на уровне верхнего предела диапазона таргета в 6%, то инфляция составит 80%. Уже сейчас за 10 копеек ничего нельзя купить, а через 10 лет нельзя будет купить и на 50 копеек. Тянуть этот гембель затрат на себе ради поддержания масштаба цен также может быть проблематичным. К тому же, лет через 10 Украина вполне может претендовать на вхождение в зону обращения евро. Поэтому в долгосрочной перспективе проект переименования копейки выглядит очень неловким.

А теперь без шуток. В стране война, каждая гривна должна быть на учете для ВСУ, а НБУ таргетирует инфляцию по спорным схемам на средства Правительства. О каком переименовании копеек, да еще и с дискуссионной исторической справедливостью, да еще в честь мелочи, которая существовала непродолжительное время и частично в форме почтовых марок, а не монет, вообще может идти речь? Это просто еще один сигнал для Офиса Президента Украины, ДБР и НАБУ, что в НБУ растут коррупционные риски, а Правление нашего центрального банка производит решения, не актуальные для украинского общества: это ограничение безналичных расчетов для граждан, а теперь переименование мелкой монеты.

Так что возникает законный вопрос: зачем нужно такое Правление НБУ? Думаю, что вопрос перезагрузки управленческих органов НБУ назрел, и уже даже немного перезрел.