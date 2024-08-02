В Украине вновь подскочит стоимость сигарет и алкоголя: причины и прогноз НБУ

Стоимость сигарет уже растет

В Украине растут цены на продукты, также подорожают алкогольные напитки и табачные изделия. На это есть несколько причин.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе НБУ. Отмечается, что рост цен на сигареты будет связан с выполнением евроинтеграционных обязательств Украины. Акцизы на них будут постепенно расти.

Что касается алкоголя, то тут роль будет играть переведение акцизного налога с гривны в евро. Что приведет к подорожанию конечного продукта.

"Цены на табачные изделия и алкогольные напитки также будут расти в результате усиления мер по борьбе с теневой продукцией.

Отмечается, что рост цен на табачные изделия уже наблюдается. В НБУ это объяснили влиянием курсового фактора.

Как сообщал "Телеграф" народные депутаты Украины в первом чтении приняли законопроект №11090, согласно которому в Украине вырастут цены на табачные изделия. Проходить подорожание будет в несколько этапов и рассчитано до 2028 года. Тогда пачка сигарет будет стоить 173,6 гривен.