Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, почему россияне так стремятся уничтожить украинский язык

В День украинского языка и письменности я могу лишь повторить то, что всегда публично говорила, писала и отстаивала – наш язык – это фактор нашей безопасности.

Если бы украинский язык не был фактором нашего нациотворения и государственных устремлений, не было бы тех 58 волн запрета его к употреблению, начиная с 1622 года до распада СССР.

Но украинская языковая культура оказалась крепкой, ведь язык не удалось уничтожить ни одному из наших завоевателей.

Царь Михаил сжигал украиноязычные Евангелие, Петр I запретил книгопечатание на украинском языке и изъял украинские тексты из церковных книг. Его дело продолжили Петр III, затем Анна Иоанновна, Екатерина II – все они изымали украинский язык из образования, научного, профессионального и религиозного потребления. Александр ІІІ в 1888 году пошел дальше и запретил называть украинских детей украинскими именами.

Запрещали украинский язык только по одной причине, откровенно указанной в указе Российского сената 1908 года — "культурная и образовательная деятельность в Украине может вызвать последствия, которые будут угрожать спокойствию и безопасности России". То есть украинцев боялись, поэтому уничтожали главный национальный фактор – язык.

Польский Сейм также принудительно изымал украинский язык из делового и образовательного обращения на территории Западной Украины, ведь национальная самоидентичность украинцев неизбежно приводила к восстаниям, протестам и борьбе за собственную государственность.

В советские времена продолжалось самое жестокое уничтожение украинского языка. Потому что советская власть тоже боялась украинцев.

Начиная с 30-х годов арестовано и казнено до 80% украинской интеллигенции. В 1938 году усиливается русификация по решению 14 съезда КПБУ, на государственном уровне вступает в действие Постановление "Об обязательном изучении русского языка в национальных республиках".

А в 1961 году вводится политика слияния наций и окончательной русификации всех национальностей в СССР.

Точку в уничтожении украинского языка должно было поставить в 1989 году Постановление Пленума ЦК КПСС о едином официальном общегосударственном языке СССР – русском.

Но не суждено. Украинский язык жив.

Источник: пост Маляр в Telegram